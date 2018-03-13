安居緝毒台中獲評六都第一　林佳龍肯定讚許

台中市政府警察局在農曆年前，檢警合作執行警政署與高等法院檢察署規畫的「安居緝毒專案」，針對查緝不易的社區大樓與販毒及施用、交易毒品各處熱點，實施強力掃蕩，績效獲行政院評比為機關組六都第一名，日前行政院長賴清德頒獎表揚，由警察局長楊源明代表受獎；12日市長林佳龍也在市政會議上肯定警察同仁的努力，期勉持續打擊犯罪，維護台中市治安。

為讓市民安心過好年，警察局於農曆年前檢警合作，執行警政署與高等法院檢察署規畫的「安居緝毒專案」，共查獲藏匿在社區大樓中的藥頭59人，其中有42人聲請羈押、34人經法院裁定羈押，羈押率達81%；另外，並查獲各級毒品近6千公克，掃毒績效獲評機關組六都第一名，市長林佳龍對此成果也表達讚許。