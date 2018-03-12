與粉絲重溫美好回憶　林志穎：希望成為你們的驕傲

「霸王級旋風」林志穎推出最新單曲〈一步之遙〉，與粉絲歡度出道25周年，新歌砸下超過千萬高規格打造，邀請到「金曲歌王」林俊傑製作團隊錄音。MV以「露天電影院」為概念，喊出口號「人生就像一部電影，每個人都為了夢想奮力演出，你的夢想有多遠？跨出一步，距離夢想就更近一步！」傳達多年來林志穎帶給粉絲的正能量。

拍攝單曲MV前製作單位花了一個多月與林志穎25年來的忠實粉絲聯繫，有粉絲從學生轉為父母身分，最後選出了三組代表性歌迷參與，有女歌迷帶著老公一起受訪、有千里迢迢專程跨海飛來的香港粉絲、還有中南部的歌迷組團北上力挺，各自帶著珍藏的合照、收藏，重新溫習了人生中最美好的回憶，現場熱情分享支持甚至激動落淚，林志穎相當感動的說：「今天能走到這一步，我為歌迷的付出感到驕傲，同時也希望自己能成為歌迷們的驕傲！」