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娛樂

與粉絲重溫美好回憶　林志穎：希望成為你們的驕傲

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/13 07:30
▲製作單位花了一個多月與林志穎25年來的忠實粉絲聯繫，林志穎看到這些粉絲非常感動。（圖／娛人制造提供 , 2018.03.12）
▲製作單位花了一個多月與林志穎25年來的忠實粉絲聯繫，林志穎看到這些粉絲非常感動。（圖／娛人制造提供 , 2018.03.12）

「霸王級旋風」林志穎推出最新單曲〈一步之遙〉，與粉絲歡度出道25周年，新歌砸下超過千萬高規格打造，邀請到「金曲歌王」林俊傑製作團隊錄音。MV以「露天電影院」為概念，喊出口號「人生就像一部電影，每個人都為了夢想奮力演出，你的夢想有多遠？跨出一步，距離夢想就更近一步！」傳達多年來林志穎帶給粉絲的正能量。 

拍攝單曲MV前製作單位花了一個多月與林志穎25年來的忠實粉絲聯繫，有粉絲從學生轉為父母身分，最後選出了三組代表性歌迷參與，有女歌迷帶著老公一起受訪、有千里迢迢專程跨海飛來的香港粉絲、還有中南部的歌迷組團北上力挺，各自帶著珍藏的合照、收藏，重新溫習了人生中最美好的回憶，現場熱情分享支持甚至激動落淚，林志穎相當感動的說：「今天能走到這一步，我為歌迷的付出感到驕傲，同時也希望自己能成為歌迷們的驕傲！」

 〈一步之遙〉MV傳達出正能量，追夢過程中一定會遇到挫折和迷惘，但只要掌握到勇敢、堅持、不怕失敗等精神，一定可以踏出那關鍵一步，會發現夢想其實只有「一步之遙」，當然不只在工作，在面對愛情，想要和對方表白的時候，有時只有一步之遙就可能抱得美人歸，從MV當中可以發現，一步之遙圓夢的人生故事和畫面，就像平時發生在你我身邊，就是那麼平凡又真實的故事。


▲〈一步之遙〉MV傳達出追夢的正能量。（圖／娛人制造提供 , 2018.03.12）

關鍵字林志穎林俊傑一步之遙
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