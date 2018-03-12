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政治

法官性騷擾助理疑雲　監委將提再審

記者江昱逵／台北報導2018/03/13 07:00
▲前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控騷擾女助理，因「深具悔意」改輕判，民間司改會 12 日於監察院大門口遞陳情書，要求監察院提再審。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.12）
▲前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控騷擾女助理，因「深具悔意」改輕判，民間司改會 12 日於監察院大門口遞陳情書，要求監察院提再審。（圖／記者江昱逵攝，2018.3.12）

前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控騷擾女助理，職務法庭再審時改判不需免除法官職務，只需罰薪一年，引發各界譁然，民間司改會12日要求監察院對本案提起再審，並呼籲立法院應立即修正法官法，避免類似情形一再發生。監委王美玉、方萬富表示，判決結果顯然落差過大，且法庭組成恐有疑義，等收到再審判決書後研究提起再審。

司法院祕書長呂太郎在立法院司法及法制委員會答詢指出，職務法庭的決論，不只社會團體不認同，法官內部也不認同，確實不符社會期待，但這是終審結果，目前只有監察院可以提出再審，若監院提出再審，會由下個職務法庭的合議庭評議。

民間司改會董事長林永頌說，依據法官法規定，職務法庭的審判長應該由公務員懲戒委員會委員長擔任，但再審判決的審判長林文舟，並非公務員懲戒委員會委員長。雖然林文舟說明，現任公懲會委員長石木欽到任時間點，是在認定構成再審事由後，林文舟是為了顧及當事人的想法才不更換法官，但林永頌質疑，再審合議庭法官林紀元於因病辭任時，為何不是由委員長石木欽加入合議庭，反而是由謝靜慧法官加入？

林永頌主張，這個再審合議庭刻意排除公懲會委員長加入，合議庭組成不符合法官法規定，才訴請監察委員應對此案提起再審。

民間司改會執行長陳雨凡質疑，當初法官評鑑委員會的決議，是報請監察院審查並「建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務」，但在監察院彈劾後，職務法庭的判決卻是對國人宣示「法官利用權勢對助理做出騷擾行為是小事，罰款就足夠」，台灣司法體系對於性騷擾公開縱容，也是對法官性騷擾不需嚴懲的雙重標準，「試問法官在審判一般人民的時候，是否也用同樣的標準看待？」

陳雨凡說，一名利用權勢對下屬騷擾的法官，他的道德倫理觀念低落，很可能也會在審判的時候濫用權勢，已經不能期待會公平地執行審判職務，所以他們要求當初提出彈劾的監察委員，既然身為再審判決的當事人之一，應對本判決提起再審，絕不能任由職務法庭姑息性騷擾。

對於司改會要求監委再審，王美玉、方萬富聲明，經監察院調查，陳鴻斌有諸多行為不檢情形，諸如擁抱助理、親吻、辦公室內使助理未能自由離開辦公室等行為，雖然陳鴻斌歷年考績優秀，亦不能免除違失行為責任。

監委認為，縱使前法官陳鴻斌具悔意，亦不得免除其違失行為責任，本案法官評鑑結果與職務法庭的判決，均一致認為陳鴻斌應免除法官職務，但再審判決結果前後差異過大且說理不足，且再審合議庭組成恐有違反法定法官原則，因此將於收到再審判決後研究提起再審。

關鍵字陳鴻斌監委性騷擾法官
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