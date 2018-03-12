標註台灣入圍國際布克獎 吳明益感榮幸

（中央社記者羅苑韶台北13日電）台灣第一個入圍國際布克獎（Man Booker International Prize）初選名單的小說家吳明益說，能跟許多他創作上的教師、啟發者一同入圍，萬分榮幸，並且標示國籍是「台灣」。

國際布克獎在倫敦時間12日下午公布2018年進入初選的13本小說，吳明益由石岱崙 （Darryl Sterk）翻譯的「單車失竊記」名列其中。

吳明益12日晚臉書貼文寫道，入圍名單，包括法國作家比奈（Laurent Bient）、西班牙作家塞爾加斯（Javier Cercas，曾獲都柏林文學獎）和穆尼?斯（Antonio Munoz Molina，兩度獲得西班牙國家文學獎）、德國作家埃彭貝克（Jenny Erpenbeck，曾獲歐洲文化獎）、韓國作家韓江（曾獲國際布克獎）、匈牙利作家卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai，「都靈之馬」作者），以及幾乎可以說是啟發他寫作老師之一的波蘭作家奧爾嘉‧朵卡萩（Olga Tokarczuk）。