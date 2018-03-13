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西螺大橋下花海綻放　清明假期都看得到

記者郭春輝／雲林報導2018/03/13 09:58
▲西螺大橋下高灘地花海綻放。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.03.13）
▲西螺大橋下高灘地花海綻放。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.03.13）

西螺大橋下東側7公頃高灘地花海，受到農曆年前寒流急凍，造成過年期間看不到花海，只看到花燈，不過這片七種顏色的波斯菊，雖然遲遲綻放，卻也造就出元宵後大批賞花人潮，花期數月的波斯菊，將迎著春風搖曳至清明，西螺鎮長鄭玲惠歡迎國人清明前到西螺，享受賞花小確幸。

西螺大橋下南岸東側高灘地，原本受到限耕戶長期佔用河川地種植，讓橋下雖然荒蕪，了無生趣，經過多年來鎮公所的協商，去年終於與限耕戶達成協議，西螺公所開始整地，完成7公頃高灘地花海種植規畫，預定將廣植七種顏色波斯菊花海與七個花燈主題結合，在農曆春節展現。


▲大片波斯菊同步花開。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.03.13）

但天公不作美，受到農曆年前寒流急凍及灑種施作慢了些，造成農曆年期間看不到花海只看到花燈，不少鎮民及遊客都相當失望。不過花兒遲遲開，卻也造就花期延後來，元宵後7公頃波斯菊同步綻放，七種顏色迎著春風搖擺，宛如一場花的饗宴，吸引大批遊客駐足拍照。

鎮長鄭玲惠表示，西螺大橋下難得出現花海美景，值得全國鄉親到西螺大橋下賞花，延平老街走春，在春天到西螺小鎮享受一份小確幸。公所農經課說，西螺大橋下花海花期可望延至清明，未來花期結束後高灘地將做為常態性公園綠地，致於其樣貌，委外規畫期初即將出爐。

關鍵字西螺大橋波斯菊
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