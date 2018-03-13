西螺大橋下花海綻放　清明假期都看得到

西螺大橋下東側7公頃高灘地花海，受到農曆年前寒流急凍，造成過年期間看不到花海，只看到花燈，不過這片七種顏色的波斯菊，雖然遲遲綻放，卻也造就出元宵後大批賞花人潮，花期數月的波斯菊，將迎著春風搖曳至清明，西螺鎮長鄭玲惠歡迎國人清明前到西螺，享受賞花小確幸。

西螺大橋下南岸東側高灘地，原本受到限耕戶長期佔用河川地種植，讓橋下雖然荒蕪，了無生趣，經過多年來鎮公所的協商，去年終於與限耕戶達成協議，西螺公所開始整地，完成7公頃高灘地花海種植規畫，預定將廣植七種顏色波斯菊花海與七個花燈主題結合，在農曆春節展現。