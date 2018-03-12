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即時跑馬燈《幸福路上》榮獲東京動畫大獎首獎有史以來最難演角色　吳慷仁傷腦筋跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
娛樂

有史以來最難演角色　吳慷仁傷腦筋

記者翁新涵╱台北報導2018/03/13 03:56
▲吳慷仁在片中飾演法醫周建生。（圖／闊世電影，2018.03.13）
▲吳慷仁在片中飾演法醫周建生。（圖／闊世電影，2018.03.13）

台灣難得一見的新型議題電影《引爆點》，在出發去參加香港國際影視展的行前記者會上，導演莊景燊和監製馬天宗一起出席，並在現場透露，男主角吳慷仁和女主角姚以緹，在片中將有許多感情戲上的爆點。

導演莊景燊表示，因為片中男、女主角分別是法醫和檢察官，這在之前台灣電影是比較少出現的職業，所以兩人在演出前，必須跟真實的法醫與檢察官實習。導演說：「吳慷仁要演的法醫講話都很慢且謹慎，但為了表演的節奏考量，我又要他講台詞時要快而精準，所以讓慷仁傷透腦筋，覺得這是有史以來最難演的角色！」

此外，片中男、女主角的感情戲也受到關注，導演透露：「慷仁和以緹在電影裡是曾訂過婚的未婚夫妻，但是他們因為某個原因分手了，這個原因是電影的『爆點』之一。隨著劇情發展，男主角後來才知道真正的祕密，有了這樣的關係前提，兩人剛開始見面時是針鋒相對，但是案情把他們兩個綁在一起，愛恨情仇又一一浮上檯面。」


▲吳慷仁和姚以緹（右）感情戲充滿爆點。（圖／闊世電影，2018.03.13）

《引爆點》描述漁民阿海被發現在一場大規模的抗爭活動中自焚身亡，這場由陳縣長帶領的抗爭迅速成為媒體焦點，阿海成為全國輿論英雄，污染漁村多年的通聯石化，也因此遭主管機關勒令停工處分。自焚案的主辦檢查官金照敏不敢輕忽，但周建生解剖阿海屍體後卻發現諸多疑點，展開調查發現驚人真相。

關鍵字引爆點吳慷仁姚以緹
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