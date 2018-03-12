有史以來最難演角色　吳慷仁傷腦筋

台灣難得一見的新型議題電影《引爆點》，在出發去參加香港國際影視展的行前記者會上，導演莊景燊和監製馬天宗一起出席，並在現場透露，男主角吳慷仁和女主角姚以緹，在片中將有許多感情戲上的爆點。

導演莊景燊表示，因為片中男、女主角分別是法醫和檢察官，這在之前台灣電影是比較少出現的職業，所以兩人在演出前，必須跟真實的法醫與檢察官實習。導演說：「吳慷仁要演的法醫講話都很慢且謹慎，但為了表演的節奏考量，我又要他講台詞時要快而精準，所以讓慷仁傷透腦筋，覺得這是有史以來最難演的角色！」