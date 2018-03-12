美股盤後─貿易戰恐懼延燒 道指收低157點

Nasdaq 指數上漲 27.51 點或 0.36% 至 7588.32。

美股週一交易多空交錯，道指和 S&P 500 收低，川普總統上週立法的新關稅對工業造成壓力，但科技股上漲，帶動 Nasdaq 上升。

由於川普對鋼鐵和鋁進口採行保護主義，可能造成業者成本增加並挫傷海外銷售，Boeing Co （波音)（BA-US) 下跌 2.9%、;Caterpillar Inc（CAT-US）下跌 2.4%，也是道指跌幅最大成分股。

川普上週立場放軟，新關稅免除了加拿大和墨西哥，目前也正與歐盟和日本協商是否免除。

Per Stirling 資本管理公司董事 Robert Phipps 表示，「大型跨國公司、工業公司都擔心他們將成為報復性制裁的目標。」

上週五的聘僱報告顯示，工資溫和成長，可能讓 Fed 今年仍升息三次，但該數據所帶來的樂觀情緒大部分因擔憂新關稅而消弭。

但波士頓 Columbia Threadneedle 的高級投資組合經理 Anwiti Bahuguna 認為，儘管今日收低，這些數據仍顯示股市的正面前景。「我們看到工資穩定且適度的成長，目前股市沒有什麼有害的事情。成長股表現良好，幾乎是去年漲勢的延續，而道指內有其他非以成長為導向的成分股。」

雖然週一收低，但 S&P 500 僅較 1 月 26 日觸及的高點低 3.1%，而 Nasdaq 指數也自上月拋售潮中收復跌幅。

Nasdaq 週一收高部分係因，美國官方以國家安全為由，駁回博通 (Broadcom) (AVGO-US) 1170 億美元收購 Qualcomm (QCOM-US) 一案。博通上漲 3.6%、高通持平。

美光科技 (Micron Technology) (MU-US) 上漲 8.8% 至 59.37 美元，係因野村分析師將該公司股票目標價上修至 100 美元。

甲骨文 (Oclaro)(OCLR-US) 大漲 27.5%，因光學元件供應商 Lumentum Holdings Inc.(LITE-US) 宣布將以 17 億美元收購甲骨文。Lumentum 也上漲 4.4%。