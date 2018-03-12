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能源盤後─美國頁岩產量預計增加 原油收低68美分

鉅亨網2018/03/13 06:40
鉅亨網 / NOWnews
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週一交易，原油期貨收低，最新數據顯示，美國產量今年可能持續增加，吐回部分上週因作業油機下降而獲得的漲幅。上週是作業油機 7 週來首次減少 (減少 4 台至 796 台)。

4 月 WTI 原油下跌 68 美分或 1.1%，收每桶 61.36 美元。該契約交易上週五收漲逾 3%，收每桶 62.04 美元。

5 月 Brent 原油下跌 54 美分或 0.8%，收每桶 64.95 美元。該契約上週五也收高 3% 至每桶 65.49 美元，使上周收高 1.7%。

WTI 和 Brent 原油上週四均創自二月中旬以來最低收盤價。

根據美國能源情報署 （EIA）週一公佈的每月報告，美國七大主要頁岩區的原油產量預計將在 4 月份每天增加 131,000 桶，達每日 695.4 萬桶。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「這較大的影響是在隱含的年度變化率，在頁岩區，4 月份預期的產量將會增加原油每日年率 150 萬桶。」他也指出，根據數據，美國頁岩今年「將增加足夠產量，以配合目前所有委內瑞拉的產量。」

EIA 上週公布，3 月 2 日止的一週，美國原油產量增加每日 86000 桶。《Seven Report》的共同編輯 Tyler Richey 表示，「這數據非常接近二月份每週平均增加數據，即每日 91000 桶，而且仍比 2017 年的產量增長速度快四倍以上。從根本角度來看，這是一個重大問題，因為僅美國石油行業就可以讓全球市場返回盈餘，這也是 2014-2015 年石油熊市背後的原因。」

其他交易，4 月汽油下降 0.5% 至每加侖 1.894 美元; 4 月熱燃油下跌 1.2% 至每加侖 1.865 美元。4 月天然氣上漲 1.7% 至每 Btu 2.778 美元，因美國東部寒冷天氣預計持續，預期暖氣需求增加。

 

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