能源盤後─美國頁岩產量預計增加 原油收低68美分

週一交易，原油期貨收低，最新數據顯示，美國產量今年可能持續增加，吐回部分上週因作業油機下降而獲得的漲幅。上週是作業油機 7 週來首次減少 (減少 4 台至 796 台)。

4 月 WTI 原油下跌 68 美分或 1.1%，收每桶 61.36 美元。該契約交易上週五收漲逾 3%，收每桶 62.04 美元。

5 月 Brent 原油下跌 54 美分或 0.8%，收每桶 64.95 美元。該契約上週五也收高 3% 至每桶 65.49 美元，使上周收高 1.7%。

WTI 和 Brent 原油上週四均創自二月中旬以來最低收盤價。