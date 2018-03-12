紐約匯市─工資成長不足以加速升息 加上保護主義隱憂

華盛頓 Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，「上週公布的美國就業市場利空交錯的訊息大部分已經抵消了，更重要的是，這沒能加速 Fed 升息。工資成長要超過 3% 才能刺激美元並推動 Fed 加速升息。」

二月份平均工資時薪只增加 4 美分或 0.1% 至 26.75 美元，較一月份成長速度 (0.3%) 下降。年率來說，二月份工資成長年率也自前月的 2.8% 下降至 2.6%。

分析師認為，美國貿易保護主義的影響仍不明朗，這也讓美元受到壓力。多倫敦 Scotiabank 首席貨幣分析師 Shaun Osborne 表示，「我們對美元前景抱持謹慎，並要重申，過去來說，就算是最小規模的關稅行動也不會對整體美元有正面的反映。一般來說，我們認為保護主義也不見得支撐國內貨幣走強。」

午盤交易，美元兌日元下跌 0.36% 至 106.39。美元兌瑞士貨幣下跌 0.20％至 1.1682 瑞郎。

歐元兌美元上漲 0.22% 至 1.2332 美元，使美元指數下降 0.19% 至 89.92。歐元在經過強勁開年後，依舊低於二月觸及的 3 年高點 1.2556 美元。上週 ECB 會議較預期更鴿派作風，讓歐元持續受壓，因為上週 ECB 表示，通膨預期仍壓抑，因此貨幣政策將持續「回應」。

法國興業銀行貨幣分析師 Alvin Tan 表示，「ECB 會議後，歐元仍受壓迫。」