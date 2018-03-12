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騰訊擴電影版圖 斥資33億成新麗傳媒第2大股東

鉅亨網2018/03/13 07:21
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騰訊 (0700-HK) 再斥資收購影視製作公司，繼續擴大電影業版圖。騰訊以 33.17 億元 (人民幣，下同)，購入新麗傳媒 27.64% 股權，完成交易後，新麗傳媒估值料將升至 120 億元人民幣

綜合星島日報、香港明報、文匯報報導，原本持有新麗傳媒 27.64% 股權的深交所上市公司光線傳媒 (300251-CN) 發通告指出，與林芝騰訊科技簽署股份轉讓協議，以 33.17 億元人民幣，將所持有的新麗傳媒股權，全數出售予騰訊，完成後光線傳媒將出清新麗傳媒股份，騰訊則成為新麗第 2 大股東。

騰訊早在 2011 年已投資新麗傳媒。近年新麗傳媒成長迅速，騰訊也積極尋求增持機會。

新麗傳媒於 2007 年成立，主要經營影視製作，出品如《夏洛特煩惱》、《失戀 33 天》等影片。另外，新麗傳媒於 2017 年的 4 部電影，分別為《情聖》、《悟空傳》、《羞羞的鐵拳》及《妖貓傳》，在國內累計獲得超過 40 億元票房。

光線傳媒指出，本次交易完成後，公司能夠全額回收初始投資成本並取得很好的投資收益，增加公司現金流，將對公司當期業績產生積極影響。經初步測算，就本次交易公司將取得的投資收益約為 22.66 億元 (未扣除所得稅)。

公告並指出，光線傳媒於 2013 年 10 月 25 日與新麗傳媒及其股東王子文簽訂了《股權轉讓協議》，公司以 8.2926 億元受讓新麗傳媒 27.642% 的股份。

此外，公司擬與新麗傳媒簽署《電影及電視劇項目戰略合作協議》，雙方擬結成戰略合作夥伴關係，利用各自優勢資源共同開發電影和電視劇項目。

值得留意的是，馬化騰私人控有的世紀凱旋本身已持有新麗傳媒 4.08%，其餘股東方面，持股最多達 33.31% 的曹華益，為業內資深製片，作品包括《北京愛情故事》、《虎媽貓爸》；萬達影視持有 0.408%；以及演員胡軍持有 0.2856%、宋佳持有 0.1224% 等。

騰訊昨 (12) 日收報 460 港元，升 2.9%。

騰訊股價
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