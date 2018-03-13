影／腎友飲食4低　一樣可以安心吃湯圓

「鍾醫師，我們都沒有過節的心情，因為不能吃湯圓」，這是從去年冬至到今年的元宵節當中，員榮醫療體系員榮醫院腎臟科主任鍾林輝最常聽到患者向他抱怨的話，因為腎臟病的患者不宜吃屬於低生物價糯米做的湯圓或元宵，所以沒有團圓的感覺，為了彌補這一項遺憾，鍾林輝特別結合醫院的營養室，教導腎友如何做出高熱量低蛋白的湯圓，讓腎友也有團圓過節的感覺。

腎臟病患者如果未注意飲食控制，有可能使病情惡化，淪為洗腎的命運！員榮醫院營養師提醒，腎臟病患飲食原則主要就是4低「低蛋白、低鈉、低磷、低鉀」，其中最大的飲食改變就是低蛋白。但是，不少患者對於低蛋白飲食存有迷思，認為不吃肉和蛋就是低蛋白飲食，其實是錯誤觀念。



▲員榮醫院營養師教導腎友如何做出高熱量低蛋白的湯圓，又符合腎友飲食上低蛋白的需求。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

員榮醫療體系員榮醫院腎臟科主任鍾林輝表示，一般人保護腎臟或者腎臟病的患者，在飲食方面最重要的就是要四低──低蛋白、低鈉、低磷、低鉀。其中最大的飲食改變就是低蛋白，也是讓腎友比較難以適從的。鍾林輝指出，低蛋白質飲食是屬於一種治療性飲食，以均衡攝取為基礎原則，依據不同病情的需求而調整飲食中熱量、蛋白質、脂肪、醣類、礦物質等營養素，再配合藥物的治療以達到延緩腎功能衰退速度的目的。



▲員榮醫院營養師教導腎友如何做出高熱量低蛋白的湯圓，又符合腎友飲食上低蛋白的需求。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

鍾林輝也建議腎友攝取的蛋白質量，其中50~75%需來自高生物價的蛋白質，如：雞蛋、牛奶、雞、鴨、豬、牛等肉類。米、麵類及其製品等均含有相當量的低生物價的植物性蛋白質，不可隨意食用，如果需要攝取的話必須依營養師設計的份量食用。

員榮醫療體系營養室組長楊謦瑜就設計了低蛋白的湯圓，並且教導腎友如何來製作，楊謦瑜表示，限制蛋白質的同時，須配合足夠的熱量攝取。若熱量攝取不足，會引起身體組織蛋白質的分解，增加含氮廢物的產生，增加腎臟負擔。



▲員榮醫院營養師教導腎友如何做出高熱量低蛋白的湯圓，又符合腎友飲食上低蛋白的需求。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

楊謦瑜建議需藉由一些含高熱量而極低蛋白質的低蛋白。市面上常見的低蛋白點心食材；包括有以下四大項：低蛋白澱粉類：如冬粉、米粉、粉圓、西谷米、粉皮、蓮藕粉、 太白粉、玉米粉、地瓜粉、澄粉等食品。

砂糖、果糖及蜂蜜等精緻糖（糖尿病腎病變患者不適用，但可以代糖取代）。油脂類：建議可選用植物性油脂較為適合。市售低蛋白熱量補充配方：如糖飴及益補等商業配方。



▲員榮醫院營養師教導腎友如何做出高熱量低蛋白的湯圓，又符合腎友飲食上低蛋白的需求。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.13）

員榮醫療體系也別針對低蛋白的飲食，邀請腎友一起來參加低蛋白湯圓的製作，利用玉米粉、地瓜粉、地瓜、芋頭、太白粉等食材所製做出來的雙色湯圓既漂亮又符合腎友飲食上低蛋白的需求，讓參加的腎友學習興致相對提高甚多。