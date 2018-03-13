台股盤前－外資狂敲迎接萬點滿200天 若遇短套賣壓

外資更大舉買超金融股，買超前 20 檔個股有半數為金融股。法人認為，在升息的預期中，金融股因利差擴大、獲利可望提升，吸引外資提前布局。

外資昨天狂敲買超 122.39 億元，創下近 9 個月買超金額新高，同時，外資在期貨淨多單增至 51104 口。台積電、大立光、鴻海、國泰金、富邦金五大權值股齊漲，推升指數成功填補前波股災第 2 個跳空缺口。

台股昨 (12) 日在外資回頭大買逾 122 億元之下，推升指數重返 11000 點大關，今 (13) 日迎接站上萬點滿 200 天，遇上美股再度回跌，可能會有短套賣壓讓指數出現高檔震盪，但是隨著季底作帳，預期後市仍有機會突破前高 11270 點。

包括國泰金、開發金、富邦金、永豐金、中租 - KY、兆豐金、新光金、華南金、中信金、台企銀等，皆進入外資買前 20 大個股。

但美股昨日因貿易戰的恐懼延燒，美股漲跌互見，道瓊工業平均指數下跌 157.13 點或 0.62% 至 25178.61。Nasdaq 指數上漲 27.51 點或 0.36% 至 7588.32。S&P 500 指數下跌 3.55 點或 0.13% 至 2783.02。費城半導體指數收高 14.74 點或 1.03% 至 1445.90。

今天觀盤重點，大立光 2 月營收月減 37%，但是，彭博旗下研究平台彭博行業研究昨日發布報告，看好大立光將受惠雙鏡頭相機系統、3D 感測技術應用、相機材料升級等三大因素助攻，今年營收有望進一步向上，可以關注大立光股價今天蓄勢挑戰重回 4000 元大關。

第 1 季向來是科技產業的傳統淡季，雖然蘋果新 iPhone 拉貨時間還沒到，然因市場主流氛圍已經開始轉到「利空出盡」，iPhone X 銷售不振的壞消息，似乎已經不令市場擔憂，反而可以看到過去 5 個交易日，三大法人對大立光、可成、台積電、鴻海等「蘋概四天王」全數站在買方。

整體來說，外資期現貨同步偏多，權值股帶頭領漲，且季線翻揚向上，近期雖可能有短套賣壓調節，但隨著季底作帳行情，預估整體走勢將維持盤堅走揚，挑戰前波新高 11270 點。