盤前財經大事搶先讀2018年3月13日

第一金 (2892-TW) 旗下第一銀昨 (12) 表示，日前召開全球經理人會議，會中第一金控暨銀行董事長董瑞斌表示，今 (2018) 年第一銀將聚焦深化優勢、數位智能服務、海外布局、內控遵法、幸福企業等 5 大經營方針，並穩步朝向區域型、數位型及幸福型金融機構的願景邁進。 閱讀全文...

電信三雄 2 月獲利 台灣大險勝奪冠、中華電居次

電信三雄 2 月自結獲利出爐，中華電 (2412-TW) 昨 (12) 日公布 2 月單月每股純益 0.38 元，以些微差距落後台灣大 (3045-TW) 的 0.39 元，居電信獲利亞軍，台灣大在 2 月單月及今年來的每股純益暫時守住獲利王的寶座，遠傳 (4904-TW)2 月每股純益 0.24 元。閱讀全文...

〈中磊法說〉今年毛利率將超越去年 續尋併購標的

網通廠中磊 (5388-TW) 昨 (12) 日舉行法說，總經理王煒表示，2018 年的基調，就是要把肌肉 (毛利較高產品) 作大，將產品組合做好，降低大宗產品，包括毛利率及獲利都要比去年好。另外目前手中現金約達 46 億元，會找尋合適的併購標的。閱讀全文...

川普「鋼鋁重稅」恐重創歐洲企業 工商團體：簡直像顆原子彈

歐洲工商聯合會 (Business Europe) 國際關係主管 Luisa Santos 週一 (12 日) 表示，美國總統川普課徵「鋼鋁重稅」，恐重創歐洲企業，「簡直像顆原子彈」。川普上週簽署鋼鋁進口關稅令，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的重稅，引發國際社會不滿。閱讀全文...

BIS 示警：中國、加拿大、香港銀行業面臨風險

國際清算銀行 (BIS) 編制的預警指標顯示，中國、加拿大、香港，皆被列為銀行業風險最大的經濟體。加拿大去年經濟成長幅度，創 2011 年以來最高，因其家庭信用卡和整個經濟體的高負債水平而被 BIS 點名。閱讀全文...