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農行擬非公開發行A股籌資千億人民幣 補充核心一級資

鉅亨網2018/03/13 08:09
鉅亨網 / NOWnews
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農業銀行 (1288-HK)(601288-CN) 昨(12)日收盤後公發佈公告稱，擬以非公開發行方式發行不超過 274.73 億股 A 股，募集資金規模不超過 1000 億元 (人民幣，下同)，扣除相關發行費用後將全部用於補充核心一級資本。

農行股價

農行本次非公開發行對象共 7 名，包括匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司和新華保險，所有投資者均以現金方式認購。

香港《文匯報》報導，據農行解釋，近年該行在日常經營管理中持續強化資本約束，並通過利潤留存、發行資本性債券和優先股等方式補充資本。截至 2017 年 9 月 30 日，農行口徑資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為 13.40%、11.23% 和 10.58%。為進一步優化資本結構，保持較高的資本質量和充足的資本水平，需要借助資本市場補充核心一級資本。

另外，2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末農行資產總額較上年末增速分別為 11.38%、10.00% 和 6.91%，未來幾年該行的業務轉型和發展都需要有充足的資本作支撐。

業績方面，農行 2017 年集團實現營業收入 5370.41 億元，年增長 6.13%；利潤總額 2395.5 億元，年增長 5.7%；歸屬於母公司股東的淨利潤 1929.62 億元，年增長 4.9%。截至 2017 年末該行總資產 21.05 兆元，比上年末增加 1.48 兆元或 7.58%。

外界關注的資產質素指標，受惠中國去年經濟情況較預期理想，農行去年不良貸款「雙降」，不良貸款額及不良貸款率持續改善，期內不良貸款額 1940.3 億元，按年大減 15.9%；不良貸款率 1.81%，減少 0.56 個百分點，惟撥備覆蓋率增加了 34.9 個百分點至 208.37%。

農行承諾，2018 至 2020 年將保持利潤分配政策的一致性、合理性和穩定性，為股東提供持續、合理和穩定的投資回報。除特殊情況外，在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配給普通股股東的利潤，不少於股東應佔淨利潤的 10%。

本周首個交易日，滬綜指早市高開 0.36% 後，整體呈現震盪格局，創業板則迅速爆發，科技股飆漲帶動創指一舉突破 1,900 點關口，升幅最多達 2.4%，但次新股板塊個股殺跌，繼而導致題材、概念股回落，創業板漲勢也有所收斂。

截至 12 日收盤，滬綜指報 3326 點，漲 19 點或 0.59%；深成指報 11326 點，漲 131 點或 1.17%；創業板指報 1882 點，漲 25 點或 1.4%。兩市共成交 6071 億元，僅工藝商品、銀行等少數板塊收綠，電信運營板塊領漲，飆升超過 5%。

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