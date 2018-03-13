台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月13日

台新金控預計 6 月 8 日舉行股東常會改選董事，消息人士本周一（12 日）透露，台新金董事長吳東亮已設定作戰目標：本次改選，最多掉一席；在前述大原則下，台新金董事會將通過提案，把現有九席董事縮減為七席，以拉高市場派當選的門檻。

台灣物價升太快，今年前兩個月已出現「實質負利率」狀況。經濟學者說，目前銀行定存利率已低於「核心 CPI（剔除食物類與能源類價格的消費者物價指數）」，代表民眾的定存利息已被通膨吃掉，預估中央銀行最快自 6 月起升息。

國際資金奔騰，外資昨（12）日回頭大買台股逾 122 億元，推升指數重返 11,000 點大關，積極搶進「高股息、低基期、高成長」股，法人看好首季仍有攻高、突破前波 11,270 點機會，並宣示台股今（13）日締造連 200 個交易日穩居「萬點」的里程碑，已無懸念。