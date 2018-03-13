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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月13日

鉅亨網2018/03/13 08:26
鉅亨網 / NOWnews
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台新金控預計 6 月 8 日舉行股東常會改選董事，消息人士本周一（12 日）透露，台新金董事長吳東亮已設定作戰目標：本次改選，最多掉一席；在前述大原則下，台新金董事會將通過提案，把現有九席董事縮減為七席，以拉高市場派當選的門檻。

台灣物價升太快，今年前兩個月已出現「實質負利率」狀況。經濟學者說，目前銀行定存利率已低於「核心 CPI（剔除食物類與能源類價格的消費者物價指數）」，代表民眾的定存利息已被通膨吃掉，預估中央銀行最快自 6 月起升息。

國際資金奔騰，外資昨（12）日回頭大買台股逾 122 億元，推升指數重返 11,000 點大關，積極搶進「高股息、低基期、高成長」股，法人看好首季仍有攻高、突破前波 11,270 點機會，並宣示台股今（13）日締造連 200 個交易日穩居「萬點」的里程碑，已無懸念。


聯合報

森友學園弊案 再爆竄改公文 安倍致歉
習近平會南韓特使 挺北韓核會議
利息早被通膨吃光 6 月可能升息

經濟日報

外資狂敲 台股衝上 11000
台新金抗寶佳 縮減董事席次
證交所引資 招手主權基金

蘋果日報

三陽 最快年底推電動機車
特斯拉 Model 3 加州工廠一度停產
中鋼：美課重稅 台廠有豁免空間

中國時報

金正恩終極目標 「與美建交」
醜聞挫聲望 安倍民調崩跌 6%
今年 GDP 成長 有望上看 3%

工商時報

昨大買逾 122 億元！ 外資認錯台股勇闖前高
前 2 月營收 蘋果光還是很亮
國泰金最新預測：我今年 GDP 增長上看 2.3%

自由時報

4 月電價估漲 1 趴多 逾 6 成用戶沒影響
萬物齊漲？ 主計長︰物價溫和
核二 2 號機再轉 週四專案報告
 

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台股盤前－外資狂敲迎接萬點...韓媒：金正恩希望簽和平條約...

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