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中央社

美科技股續創高 外資期現貨偏多

中央社2018/03/13 08:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北13日電）美國科技股反彈，台股12日量價俱揚，大漲站上11000點大關，重回各均線之上；隨著美國科技股再創高，法人認為，國際情勢和緩，外資期現貨偏多，若美股走穩，將激勵台股行情。

歐股在美股反彈走勢逆轉的拖累下，紛紛自盤中高點掉落，收盤漲跌互見。

美國那斯達克指數收盤再創新高，上漲27.51點或0.36%，以7588.32點作收，一連2個交易日創下新高；但因貿易戰的疑慮再起，部分大型跨國公司股票出現沈重賣壓，道瓊工業指數下挫157.13點或0.62%，收在25178.61點。

法人認為，台股12日跟隨國際股市大漲，在電子、金融領軍下重返11000點之上，重回各日均線，為2月2日以來新高點；近期若美股走穩，台股短、中期趨勢仍應偏多看待。

值得注意的是，中國大陸有意嚴打虛擬貨幣礦場，比特幣概念股12日全面回檔，部分個股打入跌停，後續走勢宜密切留意。台積電15日出席美林論壇，動向亦應關注。

元大期貨表示，美國聯準會(Fed)下週的利率會議預期將升息，有利台灣金融業者海外資產獲利，外資12日現貨大舉買超新台幣120餘億元，期貨淨多單亦加碼2185口至5萬1104口；期現貨由逆價差轉為正價差，市場情緒亦正面期待。

元大期貨認為，全球經濟發展正向，近期的貿易衝突緩和，朝鮮半島和平亦露出曙光，加上外資期現貨同步偏多，投資人宜注意台股及台指期行情。（編輯：張均懋）1070313

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