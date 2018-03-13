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韓媒：金正恩希望簽和平條約 與美建交設使館

鉅亨網2018/03/13 08:36
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美國總統川普同意 5 月底前，與北韓領導人金正恩舉行首腦會談。南韓《東亞日報》引述一名南韓總統府不具名資深官員報導，北韓領袖金正恩希望與美國簽署和平條約，並且建立外交關係，包括允許在平壤設立大使館

消息來源是南韓總統文在寅辦公室一名官員。《東亞日報》說，金正恩與美國總統川普會談期間，不但可能談及北韓無核化，也可能提到簽署和平條約。

川普上周同意與金正恩會面，不過尚未決定這場峰會的時間和地點。此外，金正恩和文在寅預定 4 月舉行峰會，金正恩也料將提到恢復文化交流和離散家庭團聚事宜。

《星島日報》報導，川普將與金正恩會面一事，引發各地媒體高調報導，平壤卻迄今保持沉默。分析家指出，北韓這是要做好準備蓄勢待發，並為自己保留轉圜餘地

南韓東國大學教授高有煥告訴法新社，在促成北韓與華府會談一事上，平壤不會想讓南韓居功；北韓在直接連繫美國前，也不會發出任何聲明。

相較之下，川普顯然心癢難熬，不斷宣揚這場可能發生的會面。他不僅大讚自己成功將孤立的北韓政權拉上談判桌，也堅信北韓是在「尋求非核化」，而金正恩願意「談和」。

不過，分析家警告，平壤沉默不語，賦予他們做出下一步的「最大選擇權」。威靈頓維多利亞大學國防專家傑克森表示：「北韓不想自縛雙手，或許下任何承諾。」

香港《文匯報》報導，南韓訪北韓特使團成員之一、國家情報院院長徐薰昨 (12) 日出訪日本，會晤日本外相河野太郎，河野感謝韓方令半島緊張局勢降溫，形容這近乎「奇蹟」。徐薰今 (13) 日會與日本首相安倍晉三和內閣官房長官菅義偉會面。

此外，中國國家主席習近平 12 日在人民大會堂會見南韓國家安保室長鄭義溶，表示期待南、北韓領袖會晤和北韓、美國對話順利舉行，並在推動半島無核化進程和相互關係正常化方面取得實質性進展。

習近平重申，中國支持南北韓改善相互關係、推進和解合作，及美國、北韓接觸對話、協商解決各自關切。強調朝鮮半島無核化、不戰不亂是中方的一貫立場。

北韓及美國於 1953 年簽訂休戰協定，結束歷時 3 年的朝鮮半島戰爭，但由於並沒簽訂和約，朝鮮半島技術上仍處於戰爭狀態。北韓在 2009 年更曾因南韓加入「防擴散安全倡議」，單方面宣佈將不再受《休戰協定》約束。

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