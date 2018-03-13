NBA／剪不斷理還亂　阿倫出書爆料和朗多不合的關鍵

退役傳奇射手Ray Allen(阿倫)近日出了一本個人生涯的自傳，而在其中他大談和前隊友Rajon Rondo(朗多)之間的矛盾，直言2008年和太陽的交易傳言是導致兩人不和的關鍵，並表示後者自負的性格，也是讓他下定決心遠走邁阿密。

在這本名為《從外面看：我熱愛的生活和籃球之旅》的書中，Allen談到包括Kevin Garnett等攜手奮戰的隊友，並且還有在塞爾提克奪冠的光榮時刻，而其中他和Rondo之間的愛恨情仇，無疑最為外界所關注。

Allen表示他和Rondo過去關係很好，自己也扮演著他的朋友和導師的角色，但在08年奪冠之後，這一切都變了調，當時有傳聞指出管理層打算交易他們到鳳凰城，來換太陽的明星前鋒Amar'e Stoudemire，這讓兩人有些漸行漸遠。