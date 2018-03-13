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NBA／剪不斷理還亂　阿倫出書爆料和朗多不合的關鍵

體育中心／綜合報導2018/03/13 08:43
▲傳奇射手Ray Allen。（圖／美聯社／達志影像）
▲傳奇射手Ray Allen。（圖／美聯社／達志影像）

退役傳奇射手Ray Allen(阿倫)近日出了一本個人生涯的自傳，而在其中他大談和前隊友Rajon Rondo(朗多)之間的矛盾，直言2008年和太陽的交易傳言是導致兩人不和的關鍵，並表示後者自負的性格，也是讓他下定決心遠走邁阿密。

在這本名為《從外面看：我熱愛的生活和籃球之旅》的書中，Allen談到包括Kevin Garnett等攜手奮戰的隊友，並且還有在塞爾提克奪冠的光榮時刻，而其中他和Rondo之間的愛恨情仇，無疑最為外界所關注。

Allen表示他和Rondo過去關係很好，自己也扮演著他的朋友和導師的角色，但在08年奪冠之後，這一切都變了調，當時有傳聞指出管理層打算交易他們到鳳凰城，來換太陽的明星前鋒Amar'e Stoudemire，這讓兩人有些漸行漸遠。

隨著「三巨頭」慢慢年華老去，「綠衫軍」也慢慢開始轉變球隊方向，球團打算以Rondo作為建隊核心，而這也讓後者的更加自負。Allen在書中寫道，Rondo曾經表示「是我帶領你們拿到2008年的總冠軍的」。

然後在2011年與熱火的系列賽輸掉前兩戰後，總教練Doc Rivers曾在更衣室裡要求大家看比賽錄像檢討錯誤，但當Rivers叫Rondo一起過去看影片時，Rondo不僅口出穢言，還將水瓶扔向螢幕。

而最終Allen認為球隊在自己和Rondo之間選擇了後者，他不僅只能拿更少的錢、必須打替補、還得接受戰術地位大幅下降的事實，於是他決定和熱火簽下一紙兩年600萬美元的合約。

事實上，過去知名中鋒Shaquille O'Neal在他的自傳《未剪輯的沙克︰奧尼爾自傳》中，也曾經寫道Rondo過剩的自信和自尊心，並描述了當時全隊都將他捧在手掌心上，而或許正是這件事讓比較直來直往的Allen難以接受，最後導致兩者之間不可彌補的裂痕。

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