NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈唐鳳樂看人工智慧　國外官員也大讚女星不合8年　因前世比賽埋心結跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

農行集資短壓不大 可留意新經濟股

鉅亨網2018/03/13 08:43
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

1、港股上日市況總結：受惠於美股上週五大漲，恆指週一裂口高開約 540 點。早盤初段有獲利盤令升幅收窄了百多點，但在道指期貨和 A 股上升帶動下，恆指上午大致在高檔徘徊。恆指尾盤更因道指期貨突破，在多隻權重股擴大升幅下升破上午高位。收盤大漲 598 點。成交上漲近 20% 至 1198 億，是目前為止 3 月份的第二大成交日。藍籌股 48 升 2 跌，建行（939）、銀河娛樂（27）和吉利（175）是表現最佳股份，均上升超過 3%。特別一提的是，盤中傳出消息指港珠澳大橋可能在五月通車，大灣區概念股和澳門博彩股有追捧。滬深港通總成交約 170 億，佔大市成交約 14.1%。滬港通淨流出約 11 億，而深港通淨流入約 13 億。十大活躍的滬港通名單中，只有平保（2318）和吉利淨流入。較大淨流出的包括騰訊（700）、建行、融創（1918）及招行（3968）。深港通淨流入則主要在金風（2208）、太保（2601）、吉利和港交所（388）。另外，做空佔大市成交持平在 10.1%，連續三日的升市但作空率低企，市場空頭壓力應該不大。

2、美股上日市況總結：貿易戰的陰霾揮之不去，最新的進展是加拿大總理指出他們的豁免和 NAFTA 的談判拉不上關係，意味著川普的如意算盤未必打得好。另外巿場也依舊擔心其他國家的反應。消息令道指的一些舊經濟股受壓，如波音、卡特彼勒和聯合技術等。道指早段過百點的升幅也很快地逆轉，收市報跌 157 點。但標指只輕微下挫 0.1% 而納指更錄六連升並再創新高，報升 0.4%。十年期債息回落至 2.866%。VIX 指數則上升約 8% 至 15.8 水平。收市後，白宮發公告指川普叫停博通收購高通的建議，理由是國家安全問題。這或許對週二的美股構成一點壓力，但市場焦點仍然會是今晚公佈的 CPI 數據。港股 ADR 個別發展，報跌 30 點，相當於恆指 31564 點水平。滙豐（5）、建行（939）、友邦（1299）、港交所（388）和中銀香港（2388）的 ADR 均上升。

3、重點新聞：農行（1288）宣佈透過非公開集資形式（私人配售）發行 A 股集資，發行量將不超過 274.73 億股 A 股，集資規模料不超過一千億元人民幣。農行是次非公開發行方式發行股份，仍須達成若干條件後方可作實。公佈指，集資所得用於補充核心一級資本，發行對象包括 7 名股東，計有滙金、財政部、中國煙草總公司、新華保險等等。

4、港股今天 / 短期市況分析：農行的集資看似來得突然，但由於本身的資本充足率較低，再加上明年要在會計準則上和 IFRS9 接軌，這次的集資也不是無跡可尋。一千億人民幣普通 A 股的規模以大約 10% 的折讓而全由國家隊承擔，筆者相信對農行 A 及 H 股的壓力可能只是短暫且不會太大。其餘的三大國有銀行資本充足率比農行要好，所以這次農行的行動也許末必會引發內銀的集資潮。內銀 ADR 昨晚普遍也變化不大。恆指在三連漲後，今天看似會作整固，新經濟股和一些剛公佈業績的績優二、三線股也可留意，如東江（2283）、長飛光纖光纜（6869）和民生教育（1569）。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
韓媒：金正恩希望簽和平條約...搬家也沒用 川普以國家安全...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan