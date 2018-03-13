陸高僧為熊發聲 籲停止養熊取膽汁

他在建議指出，大陸的「活熊取膽」技術是從國外引入的，其殘忍利用動物的方式從開始就飽受各界質疑。

釋明海向13屆全國人民代表大會一次會議提交了「關於在2022年前全面停止養熊業的建議」。

（中央社記者張謙香港13日電）中國大陸養熊取膽汁一事向來受到國際詬病。對此，河北趙縣柏林禪寺方丈明海已向全國人大一次會議提案，建議自2020年起全面停止養熊，2035年全面淘汰養熊取膽產業。

建議並指出，2006年，大陸野生動物主管部門曾表示不再新批准養熊場，但圈養黑熊的數量卻持續增長，違規養殖和熊膽濫用的現象至今依然存在。

建議指出，熊膽的功效被虛假誇大。傳統醫藥認為熊膽具有「清熱」、「明目」等作用；但歷史上中藥對熊膽的使用不普遍。

比如，「黃帝內經」、「傷寒論」、「金匱要略」、「溫病條辨」等中醫4大典籍都未將熊膽收入組方。

建議表示，熊膽被大量使用的歷史只有30多年，但其功效卻常常被商業機構毫無根據地誇大。

建議又指出，熊膽的有效成分可以人工合成。研究顯示，熊去氧膽酸等膽酸類物質是熊膽的主要活性物質，使用化學和生物方法都可以成功進行人工製備，且人工合成品純度更高，品質更穩定。

建議認為，養熊業既無法保護野生黑熊，卻影響中國大陸的國際形象。

建議提出在2020年宣布停止養熊，遏制人工種群持續增長的勢頭；2022年推出養熊業退出時間表，爭取到2035年全面淘汰活熊取膽產業。（編輯：楊昇儒）1070313