兩會釋政策利多 陸股上漲機率100%

（中央社記者田裕斌台北13日電）中國大陸政協及人大兩會召開，根據投信統計，2013年以來，兩會召開後10個交易日，在政策利多推動下，A股正報酬率機率百分百，平均漲幅高達5%。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，統計2013年至今共五年期間，歷次中國大陸在兩會召開過後10個交易日，A股平均漲幅5%，正報酬率機率達百分之百，隨著時間拉長至兩會後30個交易日，因市場對中國大陸經濟政策樂觀預期，平均報酬率進一步提升至8.5%，正報酬機率也達6成。

廖崇文指出，中美貿易戰議題影響有限，市場投資氛圍轉趨樂觀下，預期資金再次重回風險性資產，助漲陸股的表現，各大類股漲多跌少，其中深圳國改、獨角獸概念、醫改等板塊表現強勢，未來觀察金融、地產、鋼鐵、煤炭、有色金屬，這些藍籌股代表在歷經兩波回檔後，評價重回合理區間下，吸引力將再次浮現。