中國修憲延任 歐媒：政治動盪權力鬥爭可能升高

此外,新聞報表示,習近平集黨、政、軍大權於一身,且不受任期限制:在中國大陸擁有實權的職位並非是國家主席,而是中共中央總書記及掌控200萬解放軍軍委主席,而且二者皆無任期限制。如今習近平同時擔任這3項職位,且皆不受任期限制,象徵中共也正式告別40年來的集體領導制度,成為繼毛澤東之後,最強勢的獨裁者。

奧地利「標準報」(Der Standard)則評論習近平將主導推動中國大陸整體外交,中國大陸外交部長王毅曾稱習近平為中國特色的大國外交總設計師,親自擘劃並帶領整體外交走向;所謂的「中國夢」、台灣統一問題,以及提升中國軍事現代化等問題,都將在習近平的主導下推動。

而荷蘭「民眾報」(De Volkskrant)今天則以習近平已將所有人關在籠子裏 (Xi now actually haseveryone in his cage)為題分析,認為大家現在發現習近平建造了籠子,每個人都必須進入這個籠子,沒有人可以逃離他的權力掌控。

「民眾報」指出,即使是在書面上至少與黨有所區隔的中國政府也要退讓,使得政府與黨的界限變得更為模糊,黨的立場無可置疑,黨政不再分離。

荷媒進一步強調,過去黨內都認為讓領導人完成任期後就會有機會(接班),但現在大家都知道習近平將永遠在位,這可能會增加政治動盪或高層權力鬥爭的可能性。

另外,瑞士「新蘇黎世報」(NZZ)今天也以「習近平永久掌權」為題,報導中共人大為橡皮圖章國會,表決通過修憲案,讓習近平在2023年任期結束後,能持續擔任國家領導人。

「新蘇黎世報」認為,中共人大此次修憲結果雖在預料中,但大家也關注有多少代表會藉由投下棄權,甚至反對票來表達對於國家主席習近平持續擴權不滿,但有2958位代表贊成修憲、僅有2票反對、3票棄權及1票無效,從結果看抗議效果極其有限。(編輯:陳俊碩)1070313