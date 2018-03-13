中國修憲延任 歐媒：政治動盪權力鬥爭可能升高

奧地利「新聞報」（Die Presse）今天分析習近平解除任期限制後，認為他將進行更嚴格的政治控制，並分析習推動憲改案背景因素，恐是樹敵太多，若依原定任期結束，下台後恐遭清算。

習近平的終身執政引起歐洲媒體關注，自2月底至今天各自陸續發表評論，據中華民國駐奧地利、荷蘭及瑞士代表處今天彙整資料，不少歐洲觀點發出負面評價。

習近平延任專題（中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電）中國共產黨授權國家主席習近平終身執政，遭歐洲多家媒體評論「習近平已將所有人關在籠子裏」，並認為這可能會增加政治動盪或高層權力鬥爭的可能性。

此外，新聞報表示，習近平集黨、政、軍大權於一身，且不受任期限制：在中國大陸擁有實權的職位並非是國家主席，而是中共中央總書記及掌控200萬解放軍軍委主席，而且二者皆無任期限制。如今習近平同時擔任這3項職位，且皆不受任期限制，象徵中共也正式告別40年來的集體領導制度，成為繼毛澤東之後，最強勢的獨裁者。

奧地利「標準報」（Der Standard）則評論習近平將主導推動中國大陸整體外交，中國大陸外交部長王毅曾稱習近平為中國特色的大國外交總設計師，親自擘劃並帶領整體外交走向；所謂的「中國夢」、台灣統一問題，以及提升中國軍事現代化等問題，都將在習近平的主導下推動。

而荷蘭「民眾報」（De Volkskrant）今天則以習近平已將所有人關在籠子裏 （Xi now actually haseveryone in his cage）為題分析，認為大家現在發現習近平建造了籠子，每個人都必須進入這個籠子，沒有人可以逃離他的權力掌控。

「民眾報」指出，即使是在書面上至少與黨有所區隔的中國政府也要退讓，使得政府與黨的界限變得更為模糊，黨的立場無可置疑，黨政不再分離。

荷媒進一步強調，過去黨內都認為讓領導人完成任期後就會有機會（接班），但現在大家都知道習近平將永遠在位，這可能會增加政治動盪或高層權力鬥爭的可能性。

另外，瑞士「新蘇黎世報」（NZZ）今天也以「習近平永久掌權」為題，報導中共人大為橡皮圖章國會，表決通過修憲案，讓習近平在2023年任期結束後，能持續擔任國家領導人。

「新蘇黎世報」認為，中共人大此次修憲結果雖在預料中，但大家也關注有多少代表會藉由投下棄權，甚至反對票來表達對於國家主席習近平持續擴權不滿，但有2958位代表贊成修憲、僅有2票反對、3票棄權及1票無效，從結果看抗議效果極其有限。（編輯：陳俊碩）1070313