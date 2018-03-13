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中央社

納粹屠殺幫凶判4年 96歲奧斯威辛帳房過世

中央社2018/03/13 09:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社柏林12日綜合外電報導）德國媒體今天報導，人稱「奧斯威辛帳房」的前納粹黨衛隊（SS）幹部葛朗寧（Oskar Groening）9日在醫院過世，終年96歲。

路透社報導，葛朗寧2015年成為最後一批因二戰期間納粹屠殺猶太人相關罪行被判有罪的嫌犯之一。

法新社報導，葛朗寧被控是在納粹奧斯威辛（Auschwitz）集中營殺害30萬人的幫凶，2015年7月被判處4年徒刑，但他聲請緩刑。

德國憲法法院去年12月裁定他必須服刑，駁回辯護方所稱他年事已高，監禁會侵犯「生命權」的說法。

法醫鑑定他的身體狀況，認為在給予適當看護和醫療照顧下，他可入獄服刑，但他還沒開始服刑就過世。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天報導，葛朗寧9日在醫院過世，不過監獄當局尚未收到死亡證明。

葛朗寧當年在奧斯威辛集中營擔任帳房，負責整理和計算火車載來猶太人身上的紙鈔，並把這些錢寄給柏林的上司。在集中營裡，這些猶太人不是被處決就是充當奴工。

葛朗寧2015年接受審訊，承認在道德上有罪，但也表示，他在法律上是否有罪，任由庭上認定。他表示，他只能請求上帝原諒，因為他沒有資格請求大屠殺受害者諒解。

葛朗寧告訴法官：「對我來說，毫無疑問地，我必須承擔道德上罪過。」他承認知悉送猶太人和其他囚犯進毒氣室情事。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070313

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