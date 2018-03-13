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中央社

國協日慶典 哈利未婚妻首度與女王出席活動

中央社2018/03/13 09:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）美國女星梅根馬克爾今天首度與英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）一同出席官方活動，陪伴未婚夫哈利王子來到倫敦西敏寺（Westminster Abbey）參加國協日慶祝活動。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，除了梅根馬克爾（Meghan Markle）與哈利，出席活動的還有哈利父親查爾斯王儲（Prince Charles）和妻子康瓦爾公爵夫人（The Duchess of Cornwall），以及兄嫂、劍橋公爵夫婦威廉和凱特。

此外，到場的還有英國首相梅伊（Theresa May）和國協秘書長史考蘭德（Patricia Scotland）及800多名學童和年輕人。

國協日（Commonwealth Day）慶典是英國規模最大的年度跨信仰聚會，梅根馬克爾在活動期間，與王室成員一起迎接賓客。

梅根與哈利自去年11月宣布訂婚以來，不時一起公開露面，今天則是首度與女王一同出席官方活動。

這對愛侶5月19日將在溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）完婚。

在兩人大婚前，梅根馬克爾據報已於上週受洗，由英格蘭教會（Church of England）坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威爾比（Justin Welby）負責進行這項儀式。

路透社報導，伊麗莎白二世自1952年開始擔任大英國協元首。幕僚表示，伊麗莎白二世認為，大英國協的成功，是她作為女王最大的成就之一。大英國協目前有53個成員國，人口超過24億。

女王在位66年間，訪問大英國協成員國超過200次，走遍每一個國家，除了喀麥隆和盧安達。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070313

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