台股早盤電強金弱　大立光、鴻海紅通通

台北股市昨日收盤大漲137點，今（13）日漲勢稍減，開盤漲20.05點，加權股價指數以11022.15點開出。各類股部分，早盤電子漲0.9%、金融來到盤下，半導體與光電股在龍頭股帶領下漲1%。個股部分，台積電漲0.7%，鴻海與大立光強勢漲2%以上，DRAM族群華邦電與南亞科則漲逾3%。

美股昨（12）日漲跌互見，其中道瓊工業指數終場下跌157.13點，跌0.62%，收25178.61點；那斯達克指數上漲27.51點，漲幅0.36%，收7588.32點；標準普爾500指數下跌3.55點，跌0.13%，收2783.02點；費城半導體指數上漲14.74點，漲幅1.03%，收1445.90點。