台股早盤電強金弱　大立光、鴻海紅通通

台北股市昨日收盤大漲137點，今（13）日漲勢稍減，開盤漲20.05點，加權股價指數以11022.15點開出。各類股部分，早盤電子漲0.9%、金融來到盤下，半導體與光電股在龍頭股帶領下漲1%。個股部分，台積電漲0.7%，鴻海與大立光強勢漲2%以上，DRAM族群華邦電與南亞科則漲逾3%。
美股昨（12）日漲跌互見，其中道瓊工業指數終場下跌157.13點，跌0.62%，收25178.61點；那斯達克指數上漲27.51點，漲幅0.36%，收7588.32點；標準普爾500指數下跌3.55點，跌0.13%，收2783.02點；費城半導體指數上漲14.74點，漲幅1.03%，收1445.90點。
台北股市昨日收盤大漲137.28點，漲幅1.26%，收在11002點，站上11000點大關。台股今（13）日開盤漲20.05點，加權股價指數以11022.15點開出。各類股部分，早盤電子漲0.9%、金融來到盤下。其他，半導體與光電股漲1%。
個股部分，指標股台積電漲0.7%，來到256.5元。鴻海持續漲勢，漲超過2%以上，來到96.4元。大立光同樣強勢，漲逾2%，來到4045元，站回4000元。早盤量大強勢走揚的還有華邦電，漲逾3%，南亞科則漲逾4%。另外，永豐金、華通、精材、嘉聯益、穩懋漲幅約在1%到4%，臻鼎衝上漲停板，而宏碁與華碩則漲1%。