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中央社

興大跨國學生團隊 獲教育務部創業基金

中央社2018/03/13 09:33
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）國立中興大學「農獲新生」團隊，研發對環境友善的微奈米植物保護製劑，參與教育部大專畢業生創業服務計畫，從全國315組團隊脫穎而出，獲第一、二階段創業基金新台幣60萬元。

106年教育部大專畢業生創業服務計畫（U-start）共有315個參賽團隊，第一階段共選出85隊，今年選出30隊進入第二階段。

中興大學「農獲新生」團隊由台灣、泰國、越南、菲律賓四國17位學生組成，研發對環境友善的環境微奈米材料，並開發三大系列微奈米植物保護製劑，包括植優效COS系列、CTS系列及SBO系列。

植物保護製劑原材料均取自環境友善的天然資材或農業廢棄物，以達資源永續循環使用目的。植優效系列產品主要功能用於防治植物病害，盼降低化學農藥使用量及對環境造成污染衝擊，減少民眾對於農產品農藥殘留造成食安的疑慮。

「農獲新生」團隊在興大農資學院、土壤環境科學系與植物病理學系的共同支持，及管理學院磐石中心跨領域輔導協助下，獲得肯定。

中興大學土壤環境科學系特聘教授林耀東指出，希望藉由創業競賽，將興大豐沛的農業創新研究成果予以產業化，提升台灣農產業全球競爭力，並翻轉全球創新永續農業。（編輯：張芷瑄）1070313

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