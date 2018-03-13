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中央社

美喆去年每股稅後賺7.49元 擬配股息6元

中央社2018/03/13 09:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北13日電）亞洲最大塑膠地板廠美喆-KY公布，去年合併營收新台幣36.84億元，年增4.93%。稅後淨利4.94億元，較前年減少13.18%，每股稅後盈餘7.49元。董事會決議通過，擬配發每股現金股利6元。

美喆-KY指出，受到人民幣兌美元匯率升值、以及聚氯乙烯（PVC）原料價格上漲影響，使成本增加，使去年獲利受到匯率及原物料波動侵蝕。

不過，美喆-KY表示，受惠為歐美品牌代工與兩岸自有品牌（美喆、普隆）塑膠地板業務銷售快速成長，持續提升在全球塑膠地板市場占有率，緩和原料價格上漲及匯率波動等負面因素影響，全年毛利率、營業利益率分別達25.27%、14.74%。

美喆-KY董事會決議通過，擬配發每股現金股利6元，配發率達80%，依3月12日收盤價格80元計算，現金殖利率約達7.5%。

針對第1季，美喆-KY表示，看好整體營運有機會在淡季順利落底，並自第2季起逐季回升。除受惠歐美客戶代工需求持續增加，在歐美塑膠地板市占率可望同步提升。

另外，美喆-KY在中國大陸發展自有品牌塑膠地板業務，銷售優於預期，今年產品出貨量有機會大幅增加，董事會決議在東莞市投資新台幣1.1億元，打造自動倉儲物流中心，提升物流效率，並發揮與自動化產線結合的效益，提升整體獲利能力。(編輯：陳永昌) 1070313

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