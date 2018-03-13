NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈唐鳳樂看人工智慧　國外官員也大讚女星不合8年　因前世比賽埋心結跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

LV中國男裝品牌GXG最快今年香港上市 籌資23.

鉅亨網2018/03/13 09:41
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

據彭博引述消息指，奢侈品牌 LVMH 旗下的中國男裝品牌 GXG 計劃最快今年來港上市，料集資約 3 億美元 (約 23.5 億港元)

據公開資料顯示，GXG 為 LVMH 集團旗下私募基金 L Catterton Asia 控股的男裝品牌，自 2007 年成立至今在中國已開設 2100 多間門店。去年 GXG 母公司中哲慕尚線上線下總零售額達到 105 億元，其中線上零售額為 42.5 億元，佔比達到 40%，預估未來 3 年電商佔比將達到 50% 左右。

業內分析指出，去年上海、深圳、香港 3 大交易所新增加的紡織服裝上市公司達 27 家，創歷年來單年的新增紀錄，料中國服裝行業上市將陸續增加。

另據香港《文匯報》報導，外媒引述消息指出，中化集團擬分拆旗下石油業務來港上市，料集資約 20 億美元 ((約 156 億港元)。集團擬將能源部門上市，或包含煉油、石油貿易、倉儲和物流、及油品分銷和零售業務，惟未有透露能源部門估值。事實上，去年已傳中化集團正推進資產上市計劃，當中包括將公司整體或部分上市，料未來 3 至 5 年內引入混合所有制改革及戰略投資者。

其他新股方面，中國白銀 (0815-HK) 分拆的內地最大線上線下一體化互聯網零售商金貓銀貓 (1815-HK) 今 (13) 日掛牌，昨晚暗盤表現尚可，每手最多賺 100 元

據耀才新股交易中心顯示，該股暗盤最高報 2.8 元，最低報 2.38 元，收報 2.48 元，較招股價 2.38，高 0.1 元或 4.2%；不計手續費，每手賺 100 元。而輝立交易場資料顯示，該股開市報 2.55 元，為全晚最高，最低報 2.45 元，收報 2.47 元，升 0.09 元或 3.78%。不計手續費，每手賺 90 元。

金貓銀貓昨公佈其招股結果，公開發售部分錄得超額認購約 4.6 倍，1 手中籤率 70%。以接近招股價區間下限的 2.38 元定價，預計集資淨額約 4.098 億元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字lv中國男裝品牌gxg香港上市金貓銀貓掛牌headline
搬家也沒用 川普以國家安全...空軍開火 瞄準Netfli...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan