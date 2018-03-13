LV中國男裝品牌GXG最快今年香港上市 籌資23.

據公開資料顯示，GXG 為 LVMH 集團旗下私募基金 L Catterton Asia 控股的男裝品牌，自 2007 年成立至今在中國已開設 2100 多間門店。去年 GXG 母公司中哲慕尚線上線下總零售額達到 105 億元，其中線上零售額為 42.5 億元，佔比達到 40%，預估未來 3 年電商佔比將達到 50% 左右。

業內分析指出，去年上海、深圳、香港 3 大交易所新增加的紡織服裝上市公司達 27 家，創歷年來單年的新增紀錄，料中國服裝行業上市將陸續增加。

另據香港《文匯報》報導，外媒引述消息指出，中化集團擬分拆旗下石油業務來港上市，料集資約 20 億美元 ((約 156 億港元)。集團擬將能源部門上市，或包含煉油、石油貿易、倉儲和物流、及油品分銷和零售業務，惟未有透露能源部門估值。事實上，去年已傳中化集團正推進資產上市計劃，當中包括將公司整體或部分上市，料未來 3 至 5 年內引入混合所有制改革及戰略投資者。

其他新股方面，中國白銀 (0815-HK) 分拆的內地最大線上線下一體化互聯網零售商金貓銀貓 (1815-HK) 今 (13) 日掛牌，昨晚暗盤表現尚可，每手最多賺 100 元。

據耀才新股交易中心顯示，該股暗盤最高報 2.8 元，最低報 2.38 元，收報 2.48 元，較招股價 2.38，高 0.1 元或 4.2%；不計手續費，每手賺 100 元。而輝立交易場資料顯示，該股開市報 2.55 元，為全晚最高，最低報 2.45 元，收報 2.47 元，升 0.09 元或 3.78%。不計手續費，每手賺 90 元。

金貓銀貓昨公佈其招股結果，公開發售部分錄得超額認購約 4.6 倍，1 手中籤率 70%。以接近招股價區間下限的 2.38 元定價，預計集資淨額約 4.098 億元。