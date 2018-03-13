賴清德廣發選舉紅包綁樁？賴：不分藍綠

行政院發給各鄉鎮市公所高達一千萬的「大紅包」，外界揣測是否與年底大選有關，賴清德今(13)日回應，這是因為去年有盈餘，也沒有使用到天然災害的金額，所以政院走訪每個縣市，從座談會了解各地方政府與鄉鎮市公所，發現他們都有一些緊急的事情需要辦理，所以政院就發給各縣市政府 5 億元、鄉鎮公所 1,000 萬元「去解決地方的問題」，但這跟藍綠與選舉並沒有任何關係。

賴清德進一步解釋，這種撥款屬於特別統籌分配稅款，是既有一定的規定，必須以平等為原則，如果跟選舉有關係的話，就會產生各縣市的分別，而這次 22 個縣市都有，鄉鎮公所也都發，他認為這是一個好的事情，認為本來就應該把有盈餘的經費挪給地方使用。