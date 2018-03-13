賴清德廣發選舉紅包綁樁？賴：不分藍綠

行政院發給各鄉鎮市公所高達一千萬的「大紅包」，外界揣測是否與年底大選有關，賴清德今(13)日回應，這是因為去年有盈餘，也沒有使用到天然災害的金額，所以政院走訪每個縣市，從座談會了解各地方政府與鄉鎮市公所，發現他們都有一些緊急的事情需要辦理，所以政院就發給各縣市政府 5 億元、鄉鎮公所 1,000 萬元「去解決地方的問題」，但這跟藍綠與選舉並沒有任何關係。
賴清德進一步解釋，這種撥款屬於特別統籌分配稅款，是既有一定的規定，必須以平等為原則，如果跟選舉有關係的話，就會產生各縣市的分別，而這次 22 個縣市都有，鄉鎮公所也都發，他認為這是一個好的事情，認為本來就應該把有盈餘的經費挪給地方使用。
另外，大陸提出 31 項惠台措施，行政院長賴清德原訂昨日親自主持跨部會議，聽取部會簡報因應做法，但因故延後召開。賴清德今日表示，因行政院要彙整資料，所以延後開會，當內部討論完後，才會向社會大眾報告。
部分部會傳出，先對登陸的一些資格提出示警，可能有觸法問題，記者詢問賴清德是否會讓外界覺得反制惠台的因應方法是一種緊縮狀態？賴清德說，目前做法都基於現行的法令，但還不是定案，政策內容與方向要開完會之後，才會向外界說明。