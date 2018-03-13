馬習會機密未移交？馬辦：不要只敢透過特定媒體放話

外傳「馬習會機密檔案未移交」，馬英九辦公室發言人徐巧芯今（13）日表示，馬英九當時即要求，一切透過兩岸官方機制，溝通磋商相關事宜，事前事後均向國會報告，一切公開透明。如果現在政府的黨政高層、國安人士認為有「密使」或不可告人之處，請「具名」並「具體」提出證據，告知國人哪個檔案沒有移交，不要只敢透過特定媒體放話，意圖抹黑馬英九，令人不齒。
外傳馬英九隱匿馬習會相關資料，若傳言屬實，依照「檔案法」規定，相關文件要是消失未移交，除會被質疑對新政府隱匿，還恐觸犯刑法 138 條的「毀棄、損壞、隱匿公文書罪」，最高可處 5 年徒刑。
徐巧芯說，不解為何蔡政府執政後，三不五時就有不敢具名的官員、黨政高層、國安人士向媒體放話，影射馬英九似乎怎樣怎樣。拜託這些官員們，如果想指控什麽就直接說，開大門走大路舉行記者會，不要用放話的，「這種先抹黑、再移送的招數已經用到爛了，能不能來點新的？」馬英九從政以來一向奉公守法，絕對禁得起檢驗。
徐巧芯表示，馬英九內已經建立了兩岸政府官方接觸管道，「陸委會主委和國台辦主任都見面了，哪還需要透過密使？」蔡政府自己搞不好兩岸關係，就去懷疑前任有什麼祕密管道，根本是見笑轉生氣。奉勸蔡政府的黨政高層和國安人士，兩岸關係沒什麼祕方，回歸「九二共識、一中各表」就對了。