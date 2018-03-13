馬習會機密未移交？馬辦：不要只敢透過特定媒體放話

外傳「馬習會機密檔案未移交」，馬英九辦公室發言人徐巧芯今（13）日表示，馬英九當時即要求，一切透過兩岸官方機制，溝通磋商相關事宜，事前事後均向國會報告，一切公開透明。如果現在政府的黨政高層、國安人士認為有「密使」或不可告人之處，請「具名」並「具體」提出證據，告知國人哪個檔案沒有移交，不要只敢透過特定媒體放話，意圖抹黑馬英九，令人不齒。

外傳馬英九隱匿馬習會相關資料，若傳言屬實，依照「檔案法」規定，相關文件要是消失未移交，除會被質疑對新政府隱匿，還恐觸犯刑法 138 條的「毀棄、損壞、隱匿公文書罪」，最高可處 5 年徒刑。