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軍武》提升南海監控能力　美國交付菲律賓掃描鷹無人機

記者呂烱昌／綜合報導2018/03/13 10:22
▲掃描鷹無人機透過氣動彈射發射架發射。（圖／美國海軍)
▲掃描鷹無人機透過氣動彈射發射架發射。（圖／美國海軍)

為了協助菲律賓提升在南海的監控能力，美國軍援菲律賓的「掃描鷹」（ScanEagle）無人機將於今（13）日交付。這款小型無人飛行載具可用於海上偵察及監控任務。

菲律賓空軍發言人加蘭（Aritides Galang）12日表示，菲律賓空軍透過美國「對外軍事援助」計畫，購得這批掃描鷹無人機。交付典禮 13 日上午將在馬尼拉郊區的維拉莫爾空軍基地（Villamore Air Base）舉行，美國駐菲律賓大使金成（Sung Kim）將把幾架掃描鷹無人機移交給菲律賓的國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）和空軍司令金達納（Galileo Kintanar）。

掃描鷹無人機除可應用於菲國南部的反恐作戰外，由於體積小，也可從菲國軍艦上起飛，用於監控南海。早在2016年，菲律賓即與美國洽談採購掃描鷹無人機事宜，原訂去( 2017 )年 9 月或 10 月移交，但是交機計畫受到延遲。

菲律賓並未說明這批無人機延遲交付的原因。不過，外界懷疑與菲國杜特蒂總統上台後，不斷抨擊歐巴馬總統有關，美菲關係一度惡化，直到川普上台後才改善。去年 5 月恐怖分子占領菲律賓南部民答那峨島的馬拉韋市( Marawi )，中國大陸開始提供菲國軍警反恐，美國又重新恢復軍援菲律賓武器。

掃描鷹無人機由波音(Boeing)公司旗下Insitu公司生產，掃描鷹長 1.6 公尺、翼展 3.1 公尺，最快飛行時速 148 公里、巡航時速 92 至 111 公里，配備有光電、紅外線及高解析度攝影機，能夠追蹤靜止及移動目標。掃描鷹無人機透過氣動彈射發射架發射，可以用固定式控制站或安裝在悍馬車上的高機動性控制站控制。地面人員可用過「天鉤」系統，也就是利用一根懸在約 16 公尺高的杆子上的繩索將無人機回收。

2012 年底，伊朗公布工廠照片，已經量產仿造從美國擄獲的掃描鷹，伊朗伊斯蘭革命衛隊說法是伊朗曾捕獲 3 架美國入侵的掃描鷹，現在已經開闢生產線仿造量產。不過，美國五角大廈則說該無人飛機並不先進，要從該飛機獲得珍貴情報不太可能。

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