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中央社

瑞媒批中國施壓更名 籲給台灣外交承認

中央社2018/03/13 09:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電）瑞典國稅局不當更改中華民國國名，瑞典「尼瑞克日報」近日以社論抨擊不該畏懼中國政經影響力，建議瑞典政府讓台灣以「總代表團」之名設立代表處，給予台灣外交承認。

瑞典國稅局今年2月28日對外公告，將原先使用的中華民國（台灣）名稱，更改為「台灣，中國一省」(Taiwan, Provins i Kina)，事前未知會台灣。

瑞典國會友台小組「台瑞國會議員協會」（STPA）主席賽柏（Caroline Szyber）3月7日代表協會40多位國會議員，致函瑞典外長華爾史特龍（MargotWallstrom）指外交決策不當，最近瑞典媒體也發聲力挺台灣。

駐瑞典代表處今天表示，瑞典中部大報「尼瑞克日報」（Nerikes Allehanda）政治版主編史卓曼（LarsStroman）在3月10日以「瑞典外長也可以給習近平還以顏色」為題發表社論，抨擊瑞典政府出於利害考量，對中共獨裁政體阿諛討好。

史卓曼表示，中共更將這種錯誤訊息解讀為「可以對台灣為所欲為」，若中共武力犯台，旅台的瑞典公民也一樣會受到波及。他推崇台灣在80年代後期民主化的成就，不過當時西方多注意東歐的變化，因此台灣民主化成就在媒體報導中出現有限。

社論強調，中共與獨裁北韓無異，卻多被奉為外交上賓，瑞典諸事不敢與中國大陸據理力爭，是畏懼中共政經影響力。

他建議瑞典政府可依前例，讓台灣以「總代表團」之名設立代表處，給予台灣外交承認，以取得該有的國際空間。

史卓曼援引「維也納公約」及瑞典外交前例指出，在越南戰爭期間，南越臨時革命政府無法在斯德哥爾摩開設大使館，因此瑞典依維也納公約，讓南越臨時革命政府以總代表團（general delegation）為名設立代表處。

此外，1988年，巴勒斯坦在斯德哥爾摩設立總代表團，2014年瑞典承認巴勒斯坦後，總代表團隨即成為大使館。

史卓曼建議瑞典能夠在不正式背離所謂中國原則的情況下，給予台灣外交承認，讓台灣設立代表處，這將是對中國大陸一個最明確的表態，瑞典也可以給中國大陸還以顏色。（編輯：紀錦玲）1070313

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