MLB太空人赴白宮 柯利亞和貝爾川未出席

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮祝賀去年世界大賽冠軍美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人隊，但並非所有球員都赴白宮，缺席球員裡最引人注目的是明星賽游擊手、來自波多黎各的柯利亞。

法新社報導，這場在白宮東廳（East Room）舉行半小時儀式，川普（Donald Trump）祝賀德州的休士頓太空人（Astros）奪下世界大賽冠軍。在這之前，颶風哈維（Harvey）侵襲休士頓，釀嚴重災害。

休士頓太空人以4勝3負戰績擊敗洛杉磯道奇隊，贏得隊伍成軍以來第一座世界大賽冠軍獎盃。