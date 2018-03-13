NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈唐鳳樂看人工智慧　國外官員也大讚女星不合8年　因前世比賽埋心結跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

MLB太空人赴白宮 柯利亞和貝爾川未出席

中央社2018/03/13 09:51
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮祝賀去年世界大賽冠軍美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人隊，但並非所有球員都赴白宮，缺席球員裡最引人注目的是明星賽游擊手、來自波多黎各的柯利亞。

法新社報導，這場在白宮東廳（East Room）舉行半小時儀式，川普（Donald Trump）祝賀德州的休士頓太空人（Astros）奪下世界大賽冠軍。在這之前，颶風哈維（Harvey）侵襲休士頓，釀嚴重災害。

休士頓太空人以4勝3負戰績擊敗洛杉磯道奇隊，贏得隊伍成軍以來第一座世界大賽冠軍獎盃。

川普說：「我想向所有休士頓太空人球員和管理人員表達謝意，感謝你們成為場上和場外的真正冠軍。」

但兩名休士頓太空人知名球星柯利亞（CarlosCorrea）和投手吉爾斯（Ken Giles）今天未赴白宮。球隊人員告訴「休士頓紀事報」（Houston Chronicle），他們因為家庭事務與白宮行撞期而缺席。

路透社報導，和柯利亞同樣來自波多黎各的退役球星貝爾川（Carlos Beltran）也未赴白宮。去年9月颶風瑪莉亞（Maria）重創波多黎各，貝爾川發聲批評美國政府反應。但上月，他告訴「紐約郵報」（New YorkPost），他不會因為川普而不去白宮。

貝爾川說：「他是美國總統。」「有時，我們不喜歡或喜歡他所做的事。但不管怎麼說，他是總統，所以與此無關。」（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070313

瑞媒批中國施壓更名 籲給...惠台措施因應對策 賴揆：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan