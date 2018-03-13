分析師上調美光目標價近倍 股價大漲8.8% 看好記

據《Market Watch》報導，Instinet analyst 分析師 Romit Shah 在 2016 年 6 月把美光評級上調至買入，在最新的報告中，他把目標價一口氣由 55 美元升至 100 美元。

Shah 表示，DRAM 價格預計第 2 季還會恢復上漲，NAND 的利潤率持續擴張以及併購討論增加，是重要催化劑。並表示，美光正處於重大突破的早期，因此大幅調升目標價。

這篇報告成為今日美光大漲的主因。

美光股價（圖取自 Google）

Shah 指出，今年記憶體價格只下挫 3%，相較於過去 3 年，第 1 季記憶體的平均降幅達 10-20%，他預計，記憶體價格在第 2 季及第 3 季將調漲，6 個月內上漲 10%。

據 FactSet 數據，研究美光的 31 位分析師中，有 27 人評級為買入，3 人評為持有，僅 1 人評賣出。