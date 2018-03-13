星星叉子米其林的符號意義 專業食客必知

（中央社記者吳欣紜台北13日電）台北米其林指南將於14日發布，不少人摩拳擦掌、準備照著指南大快朵頤一番，但想當專業食客就應先了解指南中的各種符號，包含星星、叉子及米其林餐盤等，都有特殊代表意義。

為了讓民眾在閱讀米其林時能更了解餐廳特色，米其林官方在指南中，用不同的符號代表餐廳的特性。

米其林當中最為耀眼的符號非「星星」莫屬，餐廳獲得星星越多顆，代表越值得造訪。

其中，一星代表同類別中出眾的餐廳；二星則表示廚藝高明、值得繞道前往；三星則是最高星級，代表餐廳供應出類拔萃的料理、值得專程造訪。