舉重／寧願吃外食！　金牌教練痛批國訓中心伙食

以伙食為例，林敬能寫道：「以餐廳最基本的三餐為例，早餐蛋的部分只有水煮蛋跟荷包蛋，蛋是非常營養又好吃的，為什麼只有這2種而已呢？難道廚師只有這點能耐嗎？中餐大致上還可以，但是晚餐可說是非常差，導致選手、教練，寧願吃碗麵或外食，也不願在中心吃。如此一來，往外跑又增加了其他風險，這又是另一個問題。」

林敬能指出，2007年底進國訓中心時，當時他們給選手和教練的照顧幾乎到了無微不至的地步，尤其是在亞、奧運年之際，只要是教練與選手提出要求，中心都會做到，但是如今卻天差地別。

曾助郭婞淳拿到世大運金牌，並且打破世界紀錄的「金牌教練」林敬能，今(13)早在臉書發文痛批國訓中心，文中反應給予教練和選手的待遇每況愈下，甚至說出「寧願吃碗麵或外食，也不願在中心吃」的重話，盼能引起外界的關注，來改善國內的體育環境。

而在之後他在會中反應，卻始終沒有得到正面回應，他還爆料執行長當時表示：「吃是小事。」讓自己感到他來到中心來不是為選手、教練服務，而只是關心中心的建設而已。

林敬能全文如下：

因為在會中講了半天都沒有任何的回應。（執行長還說：吃是小事，感覺執行長到中心來不是為選手、教練服務，而只是關心中心的建設而已，殊不知選手、教練才是主體啊！

真的是忍到不能忍了！算算我進國家運動訓練中心迄今已有11年了，但是國訓中心給予我們教練與選手的「待遇」是越來越不好了，訓練所要求的「一吃二練三恢復」，除了「練」是我們教練與選手自己掌握，其餘兩項基本要求，已經越來越遠了。

記得2007年底進中心時，那時中心給予教練與選手的照顧，幾乎到了無微不至的階段，尤其是亞、奧運年之際，只要是教練與選手提出要求，中心都會做到，但是現今，中心給予教練選手的照顧和以往相比，根本是天與地之別。

不說別的，就以最基本的伙食的來說，和以往相比，現在的伙食太差了（很多選手跟教練都有同感），不能說我不知足。

以餐廳最基本的三餐為例，早餐蛋的部分只有水煮蛋跟荷包蛋，蛋是非常營養又好吃的，為什麼只有這2種而已呢？難道廚師只有這點能耐嗎？中餐大致上還可以，但是晚餐可說是非常差，導致選手、教練，寧願吃碗麵或外食，也不願在中心吃。如此一來，往外跑又增加了其他風險，這又是另一個問題。

還有很多細節，我想，選手和教練都點滴在心頭。

因為這是最為基本的，曾多次反應，但說了半天都沒有回應，我也不想說了，因為在會中講了半天都沒有任何的回應。（執行長還說：吃是小事，感覺執行長到中心來不是為選手、教練服務，而只是關心中心的建設而已，殊不知選手、教練才是主體啊！

中心應該是提供最好的環境給選手，讓選手沒有後顧之憂的投入訓練，這是教練及選手最為基本的要求，但是現今的中心人員增多了，但是給了選手及教練的照顧卻沒有隨著人員增加而增多，如此下場，我不知道選手與教練進駐中心要做什麼？

沒有好的環境下，不如待在熟悉的環境下訓練，左訓中心既然是國家運動訓練中心，請還給教練與選手應有的國家級訓練環境，如果要靠在此發表意見，當局才會注意，這是待在國訓中心選手及教練的悲哀。

體育署在忙各單項運動協會改選，而忘了我們遠在左營的教練選手嗎？請多給我們實質的關愛吧！這個要求應該不過份！