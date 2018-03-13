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〈房產〉英脫歐影響發酵 倫敦房價1月跌2.6% 近

鉅亨網2018/03/13 10:16
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英國脫歐影響浮現，倫敦房價跌幅擴大。

英國《衛報》報導，根據英國主要地產經紀商 Your Move 數據，倫敦部分地區房價在 1 月年跌 15%，樓價愈貴的地區跌幅愈大。倫敦房市已連跌 3 個月，1 月整體平均樓價為 59.3396 萬英鎊 (約 2413 萬新台幣)，較去年同期跌 2.6%，是 2009 年 8 月以來最大跌幅。

倫敦 Wandsworth 的平均房價，由去年 1 月的 80.5 萬英鎊 (約 3273 萬元新台幣)，跌至今年 1 月的 68.5 萬英鎊 (約 2785 萬元新台幣)，年跌 15%。倫敦 Southwark 地區的房價亦年跌 12.2%，平均房價降至 58.5 萬英鎊 (約 2378 萬元新台幣)。

香港《明報》報導，自英國公投決定脫歐以來，政治不確定性令房價開始偏弱。英國央行 (BOE) 暗示有需要提高利率，也對倫敦房價構成壓力。Your Move 表示，房價由倫敦開始轉弱，影響現已蔓延至全國東南及東北地區。

地產經紀 Savills 預測，倫敦地區今年房價將跌 2%，至 2019 年恢復穩定，並可能在 2020 年重拾升浪

不過奧緯諮詢 (Oliver Wyman) 和律師事務所 Clifford Chance 的報告指出，如果英國與歐盟未達成任何協議下退歐，那麼英國和歐盟企業每年將面臨 800 億美元 (約 2.3 兆元新台幣) 的額外成本，而英國龐大的金融業將首當其衝。

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