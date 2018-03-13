整治破牆開店 海納百川的上海漸失滋味

這些小商鋪最大特色就是透過「破牆開店」而成，由武定西路的住戶將自宅一樓鄰近馬路一面的牆拆毀，改而裝上玻璃門，變身為商鋪出租。前來承租的民眾，大多是外來人口，做起修腳皮、賣包子、涼水等小生意。

武定西路是上海知名的街道之一，介於江蘇路與萬航渡路間的短短600公尺最具「質量」。作家張愛玲曾在武定西路上的開納公寓住過，為街道注入文學想像；外地民眾操著各省口音在此營商，在量的面向豐富了市井生活。

（中央社記者陳家倫上海13日電）上海過去一年予外界最有感的改變之一就是市容「規範化」許多，以短短600公尺的武定西路來看，被破開做生意的牆面遭到回填，外地商販不見蹤影；他們去哪了，鮮少有人在意。

「破牆開店」在早年曾撐起中國經濟的一片天。舉例來說，1979年知青結束「上山下鄉」陸續回到城市後，「破牆開店」曾消化一部分的勞動力；1990年代中國國企改革引發失業潮，「破牆開店」讓失業工人找到另一生路。

隨著城市居民一天天「富起來」，知識水準提升，紛紛轉往其他較高端的產業工作，這些「破牆開店」的小商鋪改而被外地人口承租下來做生意，繼續給社區居民帶來方便生活，他們也得以在大城市中安身立命。

武定西路上「破牆開店」的商鋪，密集地聚在短短600公尺道路上，卻也懂得經營分眾市場、避免惡性競爭。靠近萬航渡路小學的一頭，主要顧客是學生，專賣早餐、點心；鄰近曹家渡派出所的商家則鎖定洽公民眾，賣涼水、影印文件。

回憶初到上海，前往曹家渡派出所辦理暫住證時忘了影印身分證件，派出所員警還使眼色示意前往派出所對面的小賣部影印。這家小賣部店名叫「景蔚」，與「警衛」音相同，「因地制宜」的個性化命名，令人莞爾。

「景蔚」也是「破牆開店」改造而成，商鋪從屋主的宅院中隔離出來，占地約3坪，靠馬路一側的牆面打掉後，由4片木框玻璃組成店門，上頭貼著冷飲、複印4個大字，玻璃門兩側分立著一根灰色的大柱子。

之後每次到上海辦理暫住證，都得先向「景蔚」報到。只是，一年過後，「景蔚」原址變成一道顏色不均勻的灰牆。

一旁機車行老闆說，「景蔚」因「違建、違法經營」去年12月被拆。搬去哪，老闆說不知道。

「破牆開店」的經營戶在過去很長一段時間將中國「全民皆商」年代的主旋律故事傳唱著，直至上海官方去年3月中宣布，將在一年內整治1500條道路的「開牆破洞」亂象後，外界忽然意識到，沒有長青的主旋律。

和附近居民聊起這事時，多數人對於政府清理「破牆開店」的反應正向看待。一名上海民眾就認為，現在二、三線城市的工作機會也很多，這些商販可以回去「建設他們老家」，犯不著離鄉背井過著那麼辛苦的生活。

美國加州柏克萊大學講師徐舫向中央社表示，「你去建設你們家鄉，不要建設我這裡」的說法，凸顯了民眾的思維仍與中國戶口制度掛勾。儘管上海的外地人口也在上海繳納社會保險，卻難以獲得對應的權利與尊重。

另一方面，上海官員在今年兩會期間不時從北京傳回要打響「上海購物」這塊招牌，並持續追求城市經濟成長。然而，這種「上海購物」的概念是線性、單調的，是財團經營的大型商場、是符合近期主旋律的「新零售」。

外界常將上海比喻為紐約，最大特色就是全然地接納，儘管藏汙納垢；上海的魅力，一大部分來自於人口階層的異質共存。而今，在主政者刻意的篩選下，使中低階層難以立足，上海還能自詡是個海納百川的城市嗎？（編輯：楊昇儒）1070313