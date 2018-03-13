105年最賺醫院排行 林口長庚43億居冠

財報顯示，105年整體盈餘最高的前5名醫院中，長庚醫院就占了3個名次，第一名為林口長庚醫院，整體盈餘達43億元，擠下去年冠軍台大醫院，重回最賺錢醫院寶座；其次依序為高雄長庚醫院32.72億元、台大醫院25.26億元、中國醫藥大學附設醫院21.43億元、基隆長庚醫院12.33億元。

（中央社記者張茗喧台北13日電）健保署今天公布民國105年醫院財務報告，整體盈餘由林口長庚醫院年賺超過新台幣43億元奪冠；若單看醫務收入，則由中國醫藥大學附設醫院賺17.29億元居冠。

若扣除美食街、停車場等收入，僅看醫務收入則由中國醫藥大學附設醫院奪冠、盈餘達17.29億元，其次依序為台大醫院14.3億元、高雄醫學大學附設中和紀念醫院6.69億元、台北市立聯合醫院6.19億元、台北醫學大學附設醫院5.5億元。

健保署醫務管理組組長李純馥表示，為防止血汗醫護，健保署長期呼籲醫院將盈餘與醫事人員共享，從財報觀察，醫院人事費用占醫務成本的比率，已從102年的45.86%增加到47.82%。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070313