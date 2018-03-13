傳奇指揮涉性侵確鑿 大都會歌劇院開除

紐約大都會歌劇院在聲明中說：「調查發現可信證據，指向李汶任職於大都會歌劇院前與任職期間，曾涉嫌濫權性侵與做出性騷擾行為。」聲明又說，歌劇院已經終止與李汶的關係。

紐約大都會歌劇院表示，已終止李汶的榮譽總監職位。李汶於2016年退休，但在去年醜聞爆發前，仍經常上台指揮。

法新社報導，李汶遭控性侵的傳聞首度曝光後，紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）已於去年12月將他停職。李汶以音樂總監身分指導紐約大都會歌劇院40年。

（中央社紐約12日綜合外電報導）美國紐約大都會歌劇院今天表示，調查發現有「可信證據」證明，長期合作的傳奇指揮家詹姆斯．李汶（James Levine）性侵年輕音樂家，歌劇院已終止與他的關係。

李汶獲封為他那代首屈一指的美國指揮家。大都會歌劇院聲明說，調查約談了70多人，持續3個多月，由外部法律顧問領導。

然而，在美國日益關注男人倚仗權勢性侵時，大都會歌劇院遭批評，在李汶流傳已久的性侵指控躍上頭版前，歌劇院本可採取行動反制，但不僅沒這麼做，事件爆發後，也還忙著撇清。

大都會歌劇院說：「任何聲稱大都會管理成員或董事會參與掩蓋相關議題資訊的指控或傳聞，都是毫無確實根據的。」

大都會歌劇院跟許多美國大型音樂機構一樣，在支撐財務上持續遭遇挑戰，迅速與沾上醜聞的李汶切割。

大都會歌劇院已任命年輕的法裔加拿大籍指揮家亞尼克．聶澤賽金（Yannick Nezet-Seguin）擔任李汶的接班人，將在下一季出任音樂總監。

74歲的李汶遭數名年輕音樂家指控性侵，發生在他們還是學生，而李汶是極富魅力的客座教師時，多數案件可追溯至數十年前。

根據「波士頓環球報」（The Boston Globe）本月刊出的調查報導，克里夫蘭音樂學院（ClevelandInstitute of Music）校友稱李汶是邪教般人物，不只誘拐他們發生性行為，還控制他們的生活。

波士頓環球報引述校友說法報導，李汶約他們出來見面時，都會施壓他們切斷與外界的連結，並要求承諾效忠於他。

小提琴手伊夫奇（Albin Ifsich）自稱20歲時遭李汶狼爪荼毒，他告訴波士頓環球報：「我以為性是為了讓我進步、讓生活變得更好。顯然事情不是如此，但我們卻在受誘導下這麼相信。」（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070313