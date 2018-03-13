高盛警告：比特幣將出現新一輪拋售潮

美國財經網站 Investing 報導，高盛公司 Sheba Jafari 及其技術分析團隊警告，比特幣多頭依舊沒有擺脫困境，且跌勢將摜破 2 月份的低點。

高盛在周日發給客戶的一份報告中指出，未來比特幣將遭受進一步的拋售，因為短期 9210 美元的支撐價位已被跌破，2 月份 5922 美元的低點也是岌岌可危。

Jafari 表示，這 9210 美元被跌破的意義重大，暗示比特幣有更大下跌的可能性。下一個關鍵區間在 7687-7198 美元，包括 200 日移動平均線。