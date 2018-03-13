川普禁併高通 博通駁併購案威脅美國安

（中央社舊金山12日綜合外電報導）美國總統川普今天以國家安全為由，發布命令禁止總部設在新加坡的博通公司收購智慧型手機晶片製造商高通公司，博通則在聲明中，強力反駁這項併購案可能威脅國安的說法。

法新社報導，根據白宮聲明，川普發布命令禁止這項巨額收購案，表示有明確證據顯示，這類交易「恐傷害美國國家安全」。

與此同時，博通（Broadcom）保證會趕在高通（Qualcomm）股東計劃對這項1170億美元（新台幣3兆4257億元）的併購提案進行表決前，於4月初將總部遷往美國，意味任何對國家安全的關切都不具有意義。