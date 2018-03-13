花蓮吉安推有機農業 紅藜美景盼吸客

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮吉安鄉有廣闊的田園風光，鄉長黃馨積極凝聚農友力量，推動有機農業，其中高經濟價值的紅藜，受到民眾喜愛，種植過程中也能成為農業觀光點，具發展在地特色潛力。

根據週刊調查全台319個鄉鎮，最適合「退休居住環境」中，吉安鄉獲選為全台灣最適合退休長宿的「幸福小鎮」之首。吉安鄉有廣闊的沖積平原，無汙染的水源，肥沃的土壤，加上受太平洋氣流調節，地理環境條件得天獨厚。

黃馨說，鄉內干城村擁有奇萊山乾淨無污染的充沛水源，灌溉大地及肥沃土壤孕育出優質的農特產品，希望在這塑造示範有機村，農產品除以契作方式，也會協助農友推廣，讓質優的農產和觀光休閒業同時並進。