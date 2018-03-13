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中央社

蘋果攀高價 大立光重回4000元關卡

中央社2018/03/13 10:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北13日電）蘋果股價以181.73美元（約新台幣5270元）刷新歷史新高紀錄，激勵沉寂多時的台灣蘋概股走勢今天在股王大立光領軍重回新台幣4000元帶動下，蘋概股及二線光學股都回神。

大立光以4015元，跳空越過4000元強勢開盤，截至上午9時50分止，股價一度大漲130元，漲幅超過3%達4085元，擺脫第1季營運淡季陰霾，歷經4個多月下跌修正打底後，能否重啟攻勢，後續外資動向仍扮演重要角色。

iPhone X出貨不如預期，加上中國大陸品牌清庫存，衝擊大立光第1季營運淡季效應顯著，表現不如法人預期，今年以來外資、投信法人紛紛調降大立光評等及目標價，已有美系外資將大立光目標價砍到3200元。

觀察近來3大法人籌碼變化，外資已連4天買超，自營商連買3天，投信則持續站在賣超，3大法人整體持續水位逐步向上拉高。2月營收出爐，股價測底後，似乎利空不跌，已收復季線3966元位置。

蘋果可能推出較便宜或大螢幕版本的iPhone X持續在業界及媒體間流傳，供應鏈能否提前走出淡季，啟動拉貨潮，成為後續觀察重點。

蘋果概念股在蘋果股價創高激勵下全面轉強，臻鼎-KY強勢亮燈漲停，鴻海、台積電、玉晶光、嘉聯益、鎧勝-KY等都紅盤表現。

光學二線股受股王大立光帶動，包括玉晶光、亞光、先進光、新鉅科、聯一光、華晶科、今國光及佳能與佳凌等都有1%到3%不等漲幅。（編輯：李明宗）1070313

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