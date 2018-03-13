立委疑卡管中閔為選北市長 賴清德：多慮了

（中央社記者陳俊華台北13日電）台大校長遴選爭議不斷，國民黨立委蔣乃辛今天說，這是政治謀算，要逼台大遴選出的新校長管中閔累積政治能量，參選台北市長；行政院長賴清德說，多慮了，管中閔不一定選得贏。

中國國民黨立法委員蔣乃辛今天在立法院施政總質詢時指出，外界在講「卡管（中閔）」是政治謀算，因為民進黨一直傷腦筋要不要禮讓台北市長柯文哲，逼得讓管中閔累計政治能量，再出來選台北市長，民進黨燙手山芋就除掉了？

賴清德聽到時，先笑了幾聲後才說，「蔣（乃辛）委員多慮了」，這個他無從置喙，如果想到要讓管中閔選台北市長，這個是多慮了，過多聯想，「主要是管中閔主委也不一定選得贏柯文哲」。