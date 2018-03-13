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立委疑卡管中閔為選北市長 賴清德：多慮了

中央社2018/03/13 10:32
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北13日電）台大校長遴選爭議不斷，國民黨立委蔣乃辛今天說，這是政治謀算，要逼台大遴選出的新校長管中閔累積政治能量，參選台北市長；行政院長賴清德說，多慮了，管中閔不一定選得贏。

中國國民黨立法委員蔣乃辛今天在立法院施政總質詢時指出，外界在講「卡管（中閔）」是政治謀算，因為民進黨一直傷腦筋要不要禮讓台北市長柯文哲，逼得讓管中閔累計政治能量，再出來選台北市長，民進黨燙手山芋就除掉了？

賴清德聽到時，先笑了幾聲後才說，「蔣（乃辛）委員多慮了」，這個他無從置喙，如果想到要讓管中閔選台北市長，這個是多慮了，過多聯想，「主要是管中閔主委也不一定選得贏柯文哲」。

賴清德表示，整個台大校長遴選過程，「沒有卡管，也不必護管」，教育部也多次說明，一切秉於公正公平態度，依法處理，當爭議釐清時問題就能解決，政府不會介入，尊重台大校園自主立場。

賴清德說，教育部一直都在正軌上處理台大校長遴選這件事，也許真的是立場、利益角度不同，才會認為教育部有在卡管，實際上沒有，也不必護管。後續政治大學、國立台灣體育大學都不希望發生類似事情，該迴避就迴避，涉及學術倫理的就要避免，參與遴選的人要有自我認知，涉及校長遴選相關規定的就該避免。

另外，蔣乃辛也指出，行政院內部的非典型人力就有8萬6000人，教育部、衛生福利部、國軍退除役官兵輔導委員會是前三名，「行政院可以大量用非典，企業為何不能用？」行政院要做榜樣，減少非典型人力就從行政院開始。

賴清德說，非典型人力造成薪資低落，的確是其中一個原因，行政院有在解決低薪問題，解決非典型工作人員，的確是策略之一。

行政院人事行政總處人事長施能傑表示，行政院一直都在控制非典人力數量，也有統計過不同類型的基本薪資，有些是在學校裡的專案計畫，主體會在醫院、學校，有些不是長期而是階段性，即使進用非典人力，薪資要求上政府都有管控機制，努力降低非典人力。（編輯：張均懋）1070313

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