淳紳電動車估達有條件自駕 5月亮相

（中央社記者田裕斌台北13日電）淳紳預計與桃園市政府合作開發自動駕駛系統，車輛已經運抵台灣，淳紳表示，5月底將公開展示前期開發成果，預計可達Level 3的程度。

根據美國運輸部採用的SAE(國際汽車工程師協會)自動駕駛分級標準，Level 3屬於「有條件自動駕駛」(Conditional Driving Automation)，意即自動駕駛輔助控制期間，駕駛人可暫時免於操作，但是當系統偵測到行車環境需要駕駛人反應時，會立刻解除自動駕駛狀態，讓駕駛人接手後續控制。

淳紳副總經理謝豐吉表示，2年的開發計畫目標要達到自動駕駛Level 4的程度，讓車子在特定規劃的行車環境中，全交由自動駕駛系統控制，目前全球仍未有車廠可以達到Level 5的自動駕駛階段，未來淳紳會有新的專案計畫，向Level 5的自動駕駛科技發展推進。