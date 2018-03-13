淳紳電動車估達有條件自駕 5月亮相

（中央社記者田裕斌台北13日電）淳紳預計與桃園市政府合作開發自動駕駛系統，車輛已經運抵台灣，淳紳表示，5月底將公開展示前期開發成果，預計可達Level 3的程度。
根據美國運輸部採用的SAE(國際汽車工程師協會)自動駕駛分級標準，Level 3屬於「有條件自動駕駛」(Conditional Driving Automation)，意即自動駕駛輔助控制期間，駕駛人可暫時免於操作，但是當系統偵測到行車環境需要駕駛人反應時，會立刻解除自動駕駛狀態，讓駕駛人接手後續控制。
淳紳副總經理謝豐吉表示，2年的開發計畫目標要達到自動駕駛Level 4的程度，讓車子在特定規劃的行車環境中，全交由自動駕駛系統控制，目前全球仍未有車廠可以達到Level 5的自動駕駛階段，未來淳紳會有新的專案計畫，向Level 5的自動駕駛科技發展推進。
此外，中國大陸國家發改委2月初在會議中點名優先支持淳紳旗下贛州昶洧興建整車廠，淳紳表示，贛州發改委3月初已經通過昶洧電動車廠的生產申請文件，並呈交國家發改委做最後審批，根據申請內容，贛州昶洧電動車廠的總面積約24公頃，將架設687套生產設備，目標年產量為10萬輛電動車，總投資金額超過新台幣350億元。
淳紳表示，贛州昶洧日前又再取得9項專利，並獲得認定為有價無形資產，江西省政府為了鼓勵企業持續自主研發，再撥款人民幣350萬元(約新台幣1640萬元)獎勵金，加速推動電動車發展。（編輯：郭萍英）1070313