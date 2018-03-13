中國公佈「國務院機構改革方案」政府部會大整併

中國《人民日報》報導，根據國務院機構改革方案，將組建中國銀行保險監督管理委員會。不再保留中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會。改革國稅地稅徵管體制。將省級和省級以下國稅地稅機構合併。組建國家衛生健康委員會，不再保留衛計委。
週二 (13 日) 中國國務院機構改革方案，提請十三屆全國人大一次會議審議，根據該方案，改革後，國務院正部級機構減少 8 個，副部級機構減少 7 個，除國務院辦公廳外，國務院設置組成部門 26 個。具體調整情況如下：
一、國務院組成部門調整
1、組建自然資源部。不再保留國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局。
2、組建生態環境部。不再保留環境保護部。
3、組建農業農村部。不再保留農業部。
4、組建文化和旅遊部。不再保留文化部、國家旅遊局。
5、組建國家衛生健康委員會。不再保留國家衛生和計劃生育委員會。不再設立國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室。
6、組建退役軍人事務部。
7、組建應急管理部。不再保留國家安全生產監督管理總局。
8、重新組建科學技術部。
9、重新組建司法部。不再保留國務院法制辦公室。
10、優化水利部職責。不再保留國務院三峽工程建設委員會及其辦公室、國務院南水北調工程建設委員會及其辦公室。
11、優化審計署職責。不再設立國有重點大型企業監事會。
12、監察部併入新組建的國家監察委員會。不再保留監察部、國家預防腐敗局。
改革後，除國務院辦公廳外，國務院設置組成部門 26 個。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>