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政治

空汙法將審查　國民黨痛批政院版大開後門、打假球

記者戴祺修／台北報導2018/03/13 10:49
▲國民黨立委要求政府防制空汙不要打假球。（圖／記者戴祺修攝，2018.03.13）
▲國民黨立委要求政府防制空汙不要打假球。（圖／記者戴祺修攝，2018.03.13）

立院衛環委員會將於本周四排審政院優先法案《空氣汙染防治法》，國民黨團13日召開記者會表示，將提出「反對經濟部霸權燃燒天然氣無上限」、「國營排放逐年減量」、「空汙基金專款專用」三大訴求，出席的藍委異口同聲痛批政院空汙法打假球，法案內容不僅放寬天然氣發電量無上限，甚至空氣品質惡化時要採取的緊急防制措施，環保署還需要會同經濟部。 

｢用力打空汙」是國民黨 2018 年選戰主軸之一，黨中央日前已經大動作召開記者會，由副主席兼祕書長曾永權率領黨籍幹部與立委宣布啟動反空汙公投。對於政院版的空汙法，國民黨團指出，新法規定空氣品質惡化時要採取的緊急防制措施，但環保署無法自己決定，還得會同經濟部。

同時，第 14 條還增加規定，如果電業為了配合減少燃煤發電，需要增加燃氣發電，可不受核發許可證、環評結論發電量及污染排放量限制。國民黨團批評，此舉不但逾越法規變成一條霸王條款，而且減多少燃煤、可增多少燃氣，一增一減又能改善多少空污，都未進一步規範，未來操作時勢必引發爭議。

書記長李彥秀表示，空汙法內容成為民進黨能源政策的後花園，要打開天然氣發電無上限制度，在政院版本空汙法草案中，要解決空氣品質惡化問題，環保署原本不用經濟部會同，但目前的版本卻需要經濟部會同討論，等同於讓經濟部成為環保署的太上機構。

負責空汙法提案的立委王育敏表示，三月初空汙紅害嚴重，台電號稱降載 20 %保障空氣品質，但實際上台電是把歲修、停機的排放量都計入，實際降載其實才 3 %，顯次蔡政府不是打空汙而是打假球，國民黨的提案版本將會釐清關鍵問題，並將緊急應變措施與降載幅度明文入法。

首席副書記長曾銘宗表示，空汙法修法目的是應該是改善空汙問題，但實際內容卻是為了解決民進黨不切實際的能源政策，政院空汙法讓天然氣發電無上限，管制空汙措施必須會同經濟部，這樣空汙法的修正一定是越改越鬆，顯見蔡政府不顧人民健康。

立委蔣萬安表示，民進黨政府說反核卻重啟核二，要降低 PM2.5 卻又要蓋深澳燃煤電廠，民進黨不是厚臉皮，就是把人民當白痴，在審議空汙法的過程中，他不希望看到民進黨立委口說反對，行為卻是護航政院版本，讓台灣民眾健康受害。

關鍵字空汙法蔣萬安李彥秀曾銘宗王育敏
學運占立院　黃國昌等人二審仍無罪有助鞏固台梵邦誼　唐鳳談數位外交

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