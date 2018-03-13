影／有助鞏固台梵邦誼　唐鳳暢談數位外交

唐鳳接受媒體訪談時，特別秀出在會議中秀出的蔡總統照片，強調這張照片是她簡報的一部份，「是本來演說時就會用到的一部分」，而這部分的簡報，主要是強調台灣的民主已經從價值之間的對決，演化成多元價值之間的對話，「這也是總統就職演說時，特別強調的一部分」。

在中梵即將簽訂「教務協議」之際，政務委員唐鳳日前透過數位外交方式，前往梵諦岡暢談台灣民主，並秀出總統蔡英文的照片，博得全國上下一片好評。唐鳳今（13）日表示，在會議中說台灣的民主已從價值的對決，演化成多元價值的對話，與會官員均認同台灣民主制度的演化，「並不是全世界都在民主退潮的」。她也強調，任何實質的對話，任何實質一起做的活動，對鞏固台梵邦誼來說，都有幫助。

唐鳳認為，因為這場會議主要討論的是「永續發展」這樣的題目，比較不屬於競爭的，這些問題本來就是要全球一起來解決的，如果對岸在這樣的題目上來打壓我國，並沒有什麼道理。她也贊同駐教廷大使李世明的言論，對於鞏固台梵邦誼來說，「任何實質的對話，任何實質一起做的活動，對邦交都有幫助。」

而在這場會議之外，是否見了當地的其他官員？唐鳳說，她入住的旅館，剛好在舉辦首屆的梵諦岡黑客松，使館朋友也得知這場黑客松，不僅有台灣的參與者，甚至主辦人之間也有台灣人，因此她就藉這個機會，去和參加黑客松的朋友，包括梵諦岡關於移民與難民的官員們、列茲敦斯登王子等人，進行一些交流。

唐鳳特別指出，這次邀請她參加會議的人，是她一位網友，這位網友除了是義大利的國會議員外，本身也經營網路服務業很久，兩人對數位相關的政策，裡面很接近，之前都是透過email和skype聯絡，這次會議，也是她和這位網友第一次見面。

