台鐵訂票選位年底可望上線 108年車票可自印

根據台鐵的規劃，台鐵新票務系統第一階段上線後，旅客上網訂票時，可同時免費選位，另將目前只有17個車站可使用印製QR Code的車票，擴大到其他車站，讓更多旅客以車票感應方式快速進站，減少經由人工閘門進站旅客量。

台鐵資訊中心主任彭坤炎今天受訪說，第4代票務系統第一階段，5月將驗收，6至9月線上測試，年底可望上線啟用。

台鐵第3代票務系統啟用至今已14年，台鐵推動第4代票務系統，整合並擴大軟硬設施與功能，總經費新台幣10.7億元，建置時間從105年5月至108年5月，分兩階段啟用。

（中央社記者汪淑芬台北13日電）台灣鐵路管理局第4代票務系統，第一階段5月驗收，年底可望上線，旅客訂票同時可以選位，第二階段於明年5月建置完成，啟用後旅客可在家自行列印車票，或透過手機電子取票。

另台鐵新票務系統第一階段，也會增加訂票可選訂台鐵便當的列車班次，並讓旅客訂票還能訂購其他台鐵商品。

彭坤炎說，台鐵第4代票務系統提供旅客多元取票方式，除了現有車站、超商、郵局取票外，旅客也可在家自行列印車票，或經由智慧型手機電子取票，並對偏遠地區民眾提供郵遞車票服務，這些新服務要在第二階段才能做到。

台鐵第4代票務系統也將台鐵目前預訂車票期限，從搭車前兩週，拉長到前兩個月，台鐵可以更彈性銷售車票，並掌握座位利用情形；不過，彭坤炎說，未來預訂車票期限由業務單位決定。

近幾年，台鐵連續假期訂票壅塞情形已改善，不過，台鐵考量東西線合併訂票未來10年的需求，新的票務系統每分鐘可容許的最大處理量達60萬筆，比目前春節假期訂票每分鐘容許最大處理量約16萬筆大幅提高，未來民眾在連續假期訂票會更順暢。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070313